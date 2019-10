Vasárnapra virradóra újból át kell állítani az órát

Az első óraátállításra – egy nemzetközi konferencián történt megegyezést követően – Magyarországon 1916. május 1-én került sor, ám a feljegyzések szerint az a több mint száz esztendő sem volt elegendő arra, hogy ezt a változást az emberiség megszokja.

A sötétet megkívánó színházi előadásoktól kezdve a csillagászati óra szerinti harangozásokig sokfelé okozott nehézséget az ide-oda tekergetett óramutató. Nem csoda hát, hogy az Európai Unió végül úgy döntött, hogy eltörli az óraátállítást és 2021-től minden tagállam maga döntheti el, hogy a nyári vagy a téli időszámítás szerint folytatja az életét. Most vasárnap, azaz 2019. október 27-e után tehát vagy még egyszer, vagy már csak kétszer kell csavarni egyet az órán.

Már akinek, ugyanis digitális berendezéseink – úgymint a telefon, számítógép, laptop, tablet, okosóra, miegyebek – már maguktól teszik meg ezt a lépést, és csak néhány olyan tekerni, átpötyögni való eszköz maradt az ember életében, ahol ezt saját kezűleg kell megtenni. Október 27-én egészen pontosan hajnali 3 órakor kell az órát 2 órára visszaállítani. Tehát aki nem teszi ezt meg ekkor, és reggel, ránézve az órára 8 órát lát, akkor bizony jobb ha tudja: még csak 7 óra van. Ez két dolgot jelenthet: vagy vissza lehet feküdni pihenni vagy éppen azt, hogy egy órával többet „élhetünk”, előbb kezdhetjük el tenni a dolgunkat.

Az Európai Parlament 2021-re időzítette az óraátállítás eltörlését. Azok a tagországok, amelyek azt választják, hogy nyári időszámítás szerint élik tovább az életüket, ők 2021. márciusában állhatnak a nyári időszámításra. Utána befejezték az állítgatást. Azok az országok pedig, amelyek a téli időszámítást választják, 2021. októberében állítják újra és utoljára át az időt. Egyik csapat tehát jövő márciusban, a másik októberben „teker” utoljára. A szakemberek szerint mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. A nyári időszámítás eredetileg az energiamegtakarítás miatt volt fontos, ráadásul így a nappal dolgozó embereknek még volt idejük programot szervezni a szabadban anélkül, hogy rájuk sötétedett volna. A téli időszámítást azonban inkább preferálják a szakemberek, tekintve, hogy ez volt az eredeti, csillagászati szempontokat is figyelembe vevő időszámítás, A Magyar Alvásszövetség is így gondolja ezt, amelyik egyértelműen kiáll amellett, hogy mindenkinek jobb lenne, ha az októberi óra-visszaállítás mellett döntene Magyarország. Persze a döntés nem csak bioritmus kérdése lesz – az is lényeges szempont ugyanis, hogy a többi tagállam mit választ. A gazdasági kapcsolatok szempontjából ugyanis jobb, ha egyértelmű: a reggel 8 óra itt is, ott is ugyanakkor van…