Vasárnapi mese és könyvvásár zajlott a Vörösmarty Mihály Könyvtárban

Aki a csöndes, szép vasárnapi időben benézett a Vörösmarty Mihály Könyvtárba, az bekapcsolódhatott a „könyves vasárnapba”.

Az országos könyvtári napok zárásaként a bibliotéka most is több elfoglaltságot, programot kínált a különböző korosztályoknak. Délelőtt a gyermekrészlegen egy figyelemre méltó fiatal hölgy, Lovranits Júlia Villő, több kötet szerzője vendégeskedett egy meseelőadás erejéig. A madarak nagy kedvelőjeként és meseíróként is ismert Júlia állatos történeteket adott elő felnőttekből és gyerekekből álló közönségének. A meséket kézjelekkel kísérte, s ebbe bevonta a jelenlévőket is. Így együtt játszottuk el, hogyan érkezik és megy el a vihar, illetve különféle madarakat is elmutogattunk. Júlia még a sárkányt jelentő kézjelet is megmutatta, ennek megformálása azonban igen nehézkesnek bizonyult, hiszen az ujjaknak igencsak egymásba kell csavarodniuk… A hangulatos mesefélóra után hirdették ki a könyvtárban a Családi olvasásmánia című vetélkedő eredményét. Ez főleg a 4–8. osztályos diákokat szólítja meg, de családi kategória is volt.

Az idén 93 gyermek olvasott, összesen 14 iskola tanulói vettek részt a versenyen, amelyhez kapcsolódva 274 pályamű érkezett. A legnépszerűbb olvasmányok listájára is fény derült: köztük van például Júliának A tündérkapu titka vagy Francz Magdolna Otthonunk, Magyarország című könyve. A felnőttek – de akár a fiatalok is – a könyvtár árkádjai alatt rendezett könyvvásáron válogathattak. Volt érdeklődés a bibliotéka rejtettebb zugaiba kalauzoló raktártúra iránt is, s ötletes játékokkal, könyvkötészettel lehetett múlatni az időt.