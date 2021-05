Várva várt kulcsi fejlesztések

Amint korábban is megírtuk, 2020 decemberében Kulcs önkormányzata támogatást nyert el közlekedésfejlesztésre, melynek munkálatai a napokban kezdődnek el.

– Az Arany János utcában, az Erősítő utcában, a Faiskola utcában, a Göböljárás utcában, a Muskátli utcában, a Sőtér sétányon és a Tamási Áron utcában elkészült az útburkolat felújítására a tervdokumentáció. Ezeknek az utcáknak a burkolatfelújítása nem engedélyköteles, ezért ezen utcaszakaszokra megindítottuk a közbeszerzési eljárást, ez alapján fogjuk kiválasztani a kivitelezőt – tájékoztatott a polgármester.

Jobb Gyula hozzátette, reményeik szerint a kivitelező kiválasztása június végéig megtörténhet, és július elején szerződéskötésre is sor kerülhet majd.

– Az utak felújítását a képviselő-testület teljes egyetértésével a meglévő nyomvonal mentén kívánjuk kivitelezni. A megfelelő fogadó felület előkészítése és kiegyenlítése után egy réteg aszfaltburkolat készül el, a kapubejárók nem változnak. Természetesen nem minden utca lesz teljes hosszában felújítva, csak a szükséges beavatkozások történnek meg az előzetes felméréseket követően kialakított tervezés szerint. Összesen 8288 négyzetméter útburkolat felújítását valósítjuk meg a támogatás felhasználásával – hangsúlyozta a vezető, aki elmondta, a szerződéskötést követően három hónapja lesz a kivitelezőnek az utak felújítására, tehát a tervek szerint október közepére már elkészülnek a munkálatokkal.

– A pályázati támogatás másik része engedélyköteles, ezért a tervek elkészülte után most várunk a hatósági engedélyek megszerzésére. Ez a projektelem a Rákóczi utca járdájának kiépítése, a buszforduló megvalósítása és a Hatok terének felújítása, új parkolók kiépítése lesz. Amint ezekkel az engedélyekkel rendelkezünk, itt is megindítjuk a közbeszerzési eljárást, és a kivitelező kiválasztását követően itt is indulhat a munka, mely terveink szerint ez év végéig be is fog fejeződni – zárta Jobb, aki a lakosok türelmét kéri majd az útfelújítások okozta esetleges kellemetlenségek miatt.

Mint megtudtuk, emellett még további két pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzat közutak felújítására, melyek jelenleg az elbírálási szakaszban vannak.