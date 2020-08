Városi közgyűlés: Játszóterek, útépítés és közbiztonság Fehérváron

Hosszan tartó diskurzust hozott a játszóterek nyitvatartásával kapcsolatos javaslat, amely magával hozta a közterületi alkoholfogyasztás témakörét is. Farkas László képviselő szerint fel kell lépni a több helyen kialakult „nemzeti panelkocsmák” ellen.

A napirendi pontok tárgyalása előtt ünnepélyes díjátadóval kezdődött a pénteki városi közgyűlés. Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesülhetnek azok a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása, nevelése érdekében tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végeztek. Ez alkalommal az elismerést Kovács Jánosné óvodapedagógus vehette át, aki a Felsővárosi Óvoda igazgatójaként vonult nyugdíjba az idei évben.

Első napirendi pontként a közgyűlés elfogadta a Székesfehérvár közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló s a tavalyi, lezárt évet vizsgáló rendőrségi beszámolót. Kovács Zsolt városi rendőrkapitány hangsúlyozta, a városban rendszeresen végeznek civil autós ellenőrzéseket. A pláza környékén és a belvárosi területeken folyamatos gyalogos szolgálatot biztosít a rendőrség.

Döntés született arról is, hogy a koronavírus hatásainak ellensúlyozása érdekében a vendéglátó üzleteknek nem kell közterület-használati díjat fizetni kitelepülés esetén 2020. december 31-éig.

Elfogadták A Szabadművelődés Házát érintő határozatot, amely szerint az intézmény neve „Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ” elnevezésre módosul. Állami tulajdonba kerülhet a Sörház tér 1. szám alatt álló, jelenleg önkormányzati tulajdonú ingatlan, ami a tervek szerint honvédségi helyőrségi szállóként üzemel tovább.

Van értelme bezárni a játszótereket este 10 és reggel 6 óra között? Az ezt szorgalmazó javaslattal kapcsolatban elhangzott, a lakótelepeken élők számára – főleg a nyári időszakban – rendszeres problémát okoz, hogy a játszóterek az éjszakai órákban alkalmi kocsmákká, bulihelyekké változnak. Farkas László képviselő a napirend tárgyalásakor elmondta, a Palotavárosban két olyan pont is van – megfogalmazása szerint „nemzeti panelkocsmák” –, ahol a dohánybolt előtti alkoholfogyasztás is problémát jelent. Abban egyetértettek a jelenlévők, hogy a fennálló problémát egy tábla kihelyezésével nem lehet megoldani. Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta, a jelenleg is érvényben lévő rendelet kimondja, közterületen nem lehet alkoholt fogyasztani. A szigorúbb szabályozásról a következő közgyűlésen születhet végleges döntés.