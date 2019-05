Várják a javaslatokat a Csákvár díszpolgára címre

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is augusztus 20-án tervezik átadni a Csákvár díszpolgára és a Csákvár tiszteletbeli polgára címeket, amelyre június 10-ig várják a javaslatokat.

Az önkormányzat a település gazdasági gyarapodását, fejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együtt munkálkodó polgárokkal tudja megvalósítani. Vannak olyan személyiségek, akik a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, illetve nyújtottak, olyanok, akiknek személye vagy tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Csákvár településhez. A kitüntetések, díjak adományozásával az önkormányzat adózni kíván e személyeknek, kifejezve a település elismerését példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a település szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért, szól a felhívás egy része.

Az önkormányzat idén is várja a lakosság javaslatát arra, kit találnak érdemesnek a díszpolgári és a tiszteletbeli polgári címre. Utóbbira nem csak magyar, de ahogy arra éppen például tavaly is volt példa, külföldi személy is felterjeszthető. Az indoklást tartalmazó kitüntetési javaslatoknak június 10-én éjfélig kell beérkezniük a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára papíron – személyesen leadva, vagy postán – vagy a titkarsag@csakvar.hu e-mail-címre küldve. A díjak odaítéléséről a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt.