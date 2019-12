Vári Kovács József Önnek is mondhat újat a webáruházas vásárlásokról

Tudta, hogy a webáruházas termék visszaküldése esetén a kiszállítás díja visszajár? S hogy érdemes a futár előtt kicsomagolni a nagyobb értékű termékeket? Ezekre a neuralgikus pontokra világított rá kérésünkre Vári Kovács József, a Fejér Megyei Békéltető Testület elnöke.

Karácsony előtt felpörögnek a webáruházas vásárlások – ki ne örülne, hogy nem kell mások lábát taposva, órákon át keresve a megfelelő terméket, kínlódni a polcok között? Ez utóbbinak persze megvan a maga előnye is – az azonnali felelősségteljes döntés lehetősége, hiszen kézbe véve, ki- és felpróbálva azonnal kiderül, jó-e, kell-e az árucikk. A webáruházak ezt az élményt nem tudják nyújtani – a monitor tökéletes képe gyakran nem passzol a mi valóságunkhoz… Ezért remek a magyar jognak az a kitétele, amely előírja, hogy a webáruházas vásárlások esetén – ami „az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződésnek” minősül – 14 napon belül indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól.

Elképesztő iramban, szűk határidők közepette szállítanak

Vagyis nem kell megmagyaráznunk, miért, simán visszaküldhetjük a feladónak az árucikket. Persze eredeti állapotában, nem úgy, hogy előtte azért használtuk egy kicsit… Ezt ma már egyre többen tudják, nem is kell annyira részletezni, sőt, ma már a webáruházak sem „frocliznak” emiatt. Sőt, az igazán jó eladói attitűd az, ha ennél hosszabb visszaküldési lehetőséget határoznak meg – van is rá példa, hogy azt írják a szabályzatukban: 30 nap a visszaküldési lehetőség. Ez az igazán vásárlóbarát hozzáállás – tegyük hozzá –, hiszen nem kötelező! Az ingyenes szállítás pedig hab a tortán – persze az igen magas értékű vásárlások esetén ez ma már szinte mindenhol grátisz. A probléma mégis ezen a területen szokott felvetődni: a vásárlók nem biztos, hogy tudják: ha nem kérik a terméket, akkor a termék vásárlásakor kifizetett szállítási díj is visszajár. Nemrégiben bukkantunk egy internetes áruház általános szerződési feltételei között erre vonatkozóan egy olyan „aknára”, ami ellenkezik a magyar kormányrendeletben meghatározottakkal: az áruház azt írja, hogy a „visszaküldött termék beérkeztét követően 14 napon belül visszautalja a megrendelt termék teljes vételárát a webáruház felületén található, legolcsóbb szállítási költség összegével együtt”. Felhívtuk az áruházat, hogy erre rákérdezzünk, s a hölgy azt mondta, hogy a szállítási lehetőségek között feltüntették a telepen való személyes átvételi lehetőséget is – amelynek költsége nulla forint. Tehát nulla forintot utalnak vissza szállítási költség gyanánt. S hozzátette még, hogy neki „az ügyvédje ezt mondta”. Nos, ne ijedjünk meg az ügyvéd szótól, mert (reméljük) kizárt, hogy lenne olyan jogban jártas szakember, aki kiszállítási lehetőségnek tekinti a személyes átvételt. Ezen az állásponton van a Fejér Megyei Békéltető Testület elnöke is. Vári Kovács József fehérvári ügyvéd az ide vonatkozó rendeletet (45/2014.[II.26.] Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól) citálta kérésünkre: ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, „a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is”.

– A személyes átvétel azonban nem minősül szállításnak. Amennyiben az általános szerződési feltételek előírják és a fogyasztó lakóhelyén működik csomagpont, ahol átvette a terméket, akkor lehetséges a személyes visszaadás. Ugyanezen a helyen vissza is adhatja. De hangsúlyozom, csak az ÁSZF-ben foglaltak esetén. Ha a terméket kiszállították, az általános szabályok az irányadók. Tehát nem lehet szó nullás költségről, ez egyoldalú értelmezése a szerződésnek, és mint ilyen, tisztességtelen kikötésnek minősül – hangsúlyozta a békéltető testület elnöke.

A webáruházas rendelések másik neuralgikus pontja a csomag épségben való megérkezése. A kiszállítások egyre növekvő ütemében, a karácsony közeledtével kialakuló versenyhelyzetben és hajrájában a futárszolgálatok elképesztő iramban és szűk határidők közepette igyekeznek megfelelni mindenkinek – vásárlónak, eladónak egyaránt. A futár jön, aláírat és már száguld is tovább. A kicsomagolásra pedig gyakran csak ezt követően kerül sor. Ám ha a termék hibás, sérült – ami keletkezhetett szállításkor, rakodáskor, csomagoláskor éppúgy, mint a gyártás során –, akkor jön a feketeleves. Valakinek valahogy bizonyítania kell, hogy mikor történt a sérülés. A békéltető testület elnöke számtalan hasonló esetben volt kénytelen döntést hozni már. Azt mondja, a legjobb, ha megkérjük a futárt, hogy várja meg, amíg kicsomagoljuk a terméket. Erre a kérésre nem mondhat nemet, bármennyire siet. Mert ha sérült a termék, vissza ugyan nem kell vennie az árut, de a fuvarlevélen fel kell tüntetnie a sérülés tényét. A legjobb, ha ekkor fényképet is készítenek, és a futár tanúskodik arról, hogy kicsomagoláskor azonnal látszódott a hiba. Más esetben igen nehéz dolga lesz a vevőnek érvényesíteni a jogait.