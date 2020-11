Várhatóan 2022 elején lesz új iskolája Ráckeresztúrnak

Valami halvány kis fény megjelenhet végre a ráckeresztúri iskolafejlesztés alagútjának végén: ha minden a terv szerint halad (és nem szól bele a koronavírus-járvány), akkor 2022 elején megoldódhatnak a gondok.

Mint arról már korábban is írtunk, a Duna­újvárosi Tankerületi Központ 2017 végén több mint 276 millió forintot nyert a ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. Bárhogy is nézzük, lassan a 3. születésnapját is megünnepli ez a dátum, de érdemi változás még azóta sem történt az ügyben.

Amint korábban megírtuk, azért van ilyen nagy mértékű fejlesztésre szüksége a 3300 lakosú településnek, mivel a falu egyetlen iskolájában (Petőfi Sándor Általános Iskola – a szerk.) két különböző helyen álló épületben történik a tanítás, így az átjárás az intézmény pedagógusainak és a diákjainak is nagy nehézséget jelent – ezt a problémát értelemszerűen úgy lehetne megoldani, ha nem kellene elhagynia az intézményt senkinek sem.

Márciusban a Dunaújvárosi Tankerületi Központtól még azt a választ kaptuk, hogy a tervezői munka folyik, az építési engedély pedig már a tankerület rendelkezésére áll, júniusban pedig Szilágyiné Németh Sarolta tankerületi vezető annyit mondott: „A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás várhatóan ebben a hónapban (június – a szerk.) elindul. A járvány miatt esetlegesen újra kihirdetésre kerülő veszélyhelyzet esetén a kormány minden­kori döntéseinek megfelelően fogunk eljárni.”

A nyári nyilatkozat óta eltelt már néhány hónap, ezért felkerestük a tankerület vezetőjét, hogy arról érdeklődjünk, hol tart most a Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztése.

– Jelenleg a tisztázó kérdéseket teszik fel azok a vállalkozók, akik a kivitelezést végzik majd az új iskola épületében. Ez e hónap 31-ig tart, ha ezzel megvagyunk, akkor a közbeszerzést lezárjuk – tájékoztatta lapunkat Szilágyiné Németh Sarolta, a tankerület vezetője, aki végül hozzátette, hogy ha minden megfelelően halad, és továbbra sem szól bele a járvány az ütemtervbe, akkor a jövő év elején elkezdődhetnek a munkálatok, amelyek várhatóan egy évet vesznek majd igénybe.