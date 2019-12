Varázslatos alkotások a Betlehemi szép csillag kiállításon

Varázslatos, sokszínű és nagyon kreatív – így lehetne jellemezni az idei Betlehemi szép csillag kiállítás anyagát, amelynek megnyitójával kezdődik el az adventi ünnepvárás időszaka a megyeszékhelyen.

Szombaton a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyílt meg a tárlat – megtekintése mondhatni kötelező mindenkinek, aki várja a karácsonyt, szereti a kézműves csodát.

Negyven pályamunkát állítottak ki idén a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában, amelyre láthatóan már jó ideje készültek az alkotók. A tizenhetedik alkalommal megrendezett kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegye, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, a Fehérvári Kézművesek Egyesülete, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székesfehérvár Önkormányzata, a Magyar Katolikus Rádió és a Szent Donát Alapítvány szervezte és írta ki.

– A pályázat célja, hogy az adventi időszakban, Jézus eljövetelére való várakozásban segítse a karácsonyra való felkészülést – hangsúlyozta köszöntőjében Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesülete elnöke, akihez csatlakozott Jakubek Tiborné, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója és Váczi Márk, néprajzkutató, kulturális antropológus. A betlehemezés régi magyar hagyományáról, az ünnepvárás időszakában fontos lassításról szóltak az üzenetek, majd pedig átadták a pályamunkákért járó díjakat. Sokszínű anyagot válogattak össze az idei kiállításra: készült Betlehem fából, kerámiából, csuhéból is, ahogy azt már megszokhattuk, de alkottak különleges műveket is a résztvevők: volt, aki drót, horgolt vagy papír jászolt készített. Óvodások, fiatalok, felnőttek, nők és férfiak egyaránt küldtek be rendkívüli pályamunkákat.