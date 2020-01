Varázslatos a naplemente a Velencei-tónál (galéria)

Hiába sötétedik oly hamar, a naplementék tiszta időben elég hosszúak ahhoz, hogy andalgó sétákat tegyünk a Velencei-tó partján.

Az új év meghozta a télies időt is, így a Velencei-tó is elég hamar eleget tett kötelességének, és elkezdtett szorgalmasan befagyni. Bár még messze nem olyan vastag a jégréteg, hogy embereket is elbírjon, a kacsák és hattyúk már vígan totyognak a tetején. Talán hamarosan mi is korcsolyázhatunk majd, addig pedig igénybe vehetjük a velencei koripályát. Mi is ellátogattunk a pályára, de épp iskolaidőben, így nem sokan csámpáztak a könyvtár mögött felállított, barátságos kis jégfelületen. Viszont jön a hétvége, úgyhogy bizonyára megszaporodik a csúszkálók száma is!

Túránk során több, hideget nem ismerő sportolóval is találkoztunk, bohókás kutyákkal, akik megkergették a kacsákat, viszont a nap vöröse lebukni készült a horizont alá, így megörökítettük az utolsó sugarait, melyet most megmutatunk Önöknek is: