Vándorkupát Jóbarátoknak! – A kilencedik kolbásztöltő fesztivált rendezték Polgárdiban

Jövőre jubilálunk! – fogadnak derűsen a településen. Ugyanis szombaton éppen a kilencedik kolbásztöltő fesztivált rendezték az ötletgazda, Reif Ferenc terciáján felállított méretes rendezvénysátorban.

Feri és vállalkozó társai kezdeményezését kezdetektől fogva támogatta a képviselő-testület, és a harmadik alkalomtól döntöttek úgy, hogy vállalják a főszervező szerepét is. A kisvárosból – Nyikos László polgármester fővédnöksége mellett – huszonegy csapat mutatta meg most gasztronómiai tudományát. A nemzetközi fesztiválra Polgárdi német és szlovákiai testvértelepüléséről is megfutottak barátaik: a grafrathi ízmesterek és a vágfarkasdi tűzoltók.

– Nem cifráztuk – invitált az asztalukhoz régi ismerősként Szabó Miklós és Varga János, a Jóbarátok (így, egybeírva, az ismert amerikai televíziós sorozat nyomán) különítményének két atyamestere. – A receptúra nem bonyolult: hús, némi zsiradék, piros paprika (csípős piros paprika), fokhagyma, só, (ínyenceknek kömény).

– A munkamenet „oszt” adja magát: Sub Bass Monster módra, ugye? – veszem viccesre a figurát. – Szív, sűrít, gyújt és kipufog. Mármint: darál, gyúr, tölt és süt…

Miklós csak legyint: – Inkább igyál valamit… János azért ráerősít: – No, de hogyan gyúrjuk, az a legfontosabb!

A zsűrizés nemes misszióját már korábban megújították Polgárdiban, miszerint az ítészek sorába valamennyi csapat delegál egy-egy tagot. Így a lehető legobjektívebb lehet a bírálat. A sorszámokhoz tartozó csapatok „kikódolását” követően végül aztán egy pont fórral első helyen végeztek a Jóbarátok (a két főszakácsról föntebb már tettünk említést), megelőzve a Tesók gárdáját (Hegedűs István és Bertalan Jenő), illetve a 7-es Presszó alakulatát (Reif Ferenc és Nagy József).