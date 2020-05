Változik a vasúti közlekedési rend a pünkösdi hosszú hétvégén

Az ünnep miatt módosul a vasúti közlekedési rend: május 31-én az ünnepnapra, június elsején a vasárnapra, 2-án már a szokásos munkanapra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok.

Szombattól életbe lép a MÁV-START balatoni előszezoni menetrendje és a díjszabás is változik. A vasúttársaság célja, hogy a balatoni és a pünkösdi hosszú hétvégi, megnövekedett utasforgalmat minél jobban, az utazási igényeknek megfelelően szolgálja ki, és biztonságos eljutási lehetőséget nyújtson a járványhelyzet miatt a vasutat választók számára. A Balatonhoz közlekedő vonatokon 50 százalékos értékesítési korlátot vezetnek be. Május 29-től szeptember végéig a Balaton 24/72 elnevezésű napijegyekkel a tóparti vonalakon korlátlanul lehet utazni az érvénytartamon belül.

Május 31-én az ünnepnapra, június elsején a vasárnapra

A hosszú hétvégén a Balaton irányába közlekedő távolsági vonatok is több, hat-nyolc kocsival állnak forgalomba, a legnépszerűbbek pedig akár 10 kocsival. A velencei-tavi utazási igény jobb kielégítése érdekében a Z30-as járatok három egységes FLIRT motorvonati szerelvénnyel közlekednek.

Május 30-tól, szombattól a nyári menetrend kezdetéig, június 19-ig

A dél-balatoni (Budapest–Székesfehérvár–Keszthely) vonalon két óránként közlekednek gyorsvonatok, a csúcsidőszakokban pedig sebesvonatok is forgalomba állnak, érintik a kisebb utasforgalmú állomásokat és megállóhelyeket. Hétköznapokon oda és vissza is 10-10, míg hétvégén 14-14 közvetlen gyors- és sebesvonattal utazhatnak az utasok. Péntek délután, szombat délelőtt és vasárnap este egyes járatokhoz légkondicionált InterCity kocsit is kapcsolnak, ezeket kék színnel jelölik az internetes keresőben.

Az észak-balatoni (Budapest–Székesfehérvár–Tapolca) vonalon naponta mindkét irányban 3-3 gyorsvonat és 1-1 sebesvonat is közlekedik. Hétvégéken további 2 pár gyorsvonat biztosítja a közvetlen kapcsolatot a Balaton északi partjához.

További infromációk a MÁV-START Zrt. honlapján találhatók.