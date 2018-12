Változatos programokkal várt a ráckeresztúri könyvtár egész évben

A ráckeresztúri Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 2018-ban is a helyi értékek felkutatását, összegyűjtését tűzte ki célul, nem feledkezve meg az állománygyarapításról, s az olvasók igényeinek mind szélesebb körű kiszolgálásáról.

A könyvtárak feladatköre egyre bővül, a könyvtárak és a könyvtárosok szerepe is megváltozott az évek során. A könyvtár ma információs központ, tudásközpont, közösségi színtér, tanácsadó hely. A könyvtáros nemcsak információkat közvetít, nemcsak közösséget épít, hanem tanácsadó szakember is, aki segít a személyes problémamegoldásban. Akármilyen kis helyen, szűkös körülmények között működjön is egy bibliotéka, kiemelkedő szerepet tölt be a kultúra terjesztésében, s ezért kulcsfontosságú a léte.

A ráckeresztúri könyvtár a lassan lepergő esztendőben is változatos programokkal várta a fiatalokat és az idősebbeket. Januárban a települési értéktár bizottsággal közösen életre hívták a helytörténeti klubot, melynek idén három rendezvénye volt: az első a magyar kultúra napján, majd Szili Istvánné, az ercsi Szapáry Péter Honismereti Klub vezetője volt a vendég. Májusban könyvbemutatót szerveztek a ráckeresztúri gyökereit megtaláló Máday Norbert és Lakatos Tamás családfakutató részvételével. Ősszel Szakmány János elevenítette föl a régi keresztúri népszokáshoz, a sibáláshoz fűződő emlékeit.

Idén is megrendezték a Wass Albert-felolvasást. Márciusban az Internet Fiesta országos rendezvénysorozat keretében szabadtéri természetfotó-kiállítás nyílt a község természeti értékeit, jellegzetes növény- és állatvilágát ábrázoló fotókból. Áprilisban, a költészet napján Murzsa Renáta és Kata balladás estjét hallgathatták meg az érdeklődők. A Posztolj verset az utcára! akció sem maradt el, számos szép költemény került a hirdetőtáblákra, villanyoszlopokra. Április végén az előszállási színjátszó kör A bajusz című darabot mutatta be. A Közösségek Hetén a gyerekek helyismereti vetélkedőn vehettek részt, melyhez a helyi értékeket bemutató minikiállítás is társult. A könyvheti nyereményjáték mellett sokakat vonzott ősszel a kreatív kézműves foglalkozás, s a gyerekek a memóriabajnokságnak és a könyvtárismereti játékoknak is örültek. A karácsonyi feladatlapot több mint nyolcvanan töltötték ki.

Az intézmény sokrétű tevékenységére a megyében és a megyehatáron túl is felfigyeltek. A Vörösmarty Mihály Könyvtár felkérésére Gajdó Ágnes, a könyvtár vezetője Értékeljük értékeinket! Helyismereti kutatás Ráckeresztúron címmel előadást tartott Székesfehérváron a helyismereti szakmai konferencián. Az Országos Széchényi Könyvtár felkérésére augusztus végén az OSZK-ban rendezett „Cselekvő közösségek” szakmai napon ismertette a ráckeresztúri könyvtár közösségépítő tevékenységét, kiemelve a települési értéktár és a helyismereti kutatás szerepét a munkában.

Az esztendő folyamán a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer és az önkormányzat támogatásának köszönhetően számos szép kötettel gazdagodott a könyvállomány, s újabb képekkel, dokumentumokkal bővült a helytörténeti gyűjtemény is.

