Változatos örömöket adnak a strandok és a vízpartok Fejér megyében is

Meztelen bal lábfején az ujjak ökölbe szorulva, vádlija megfeszülve, combja barna, bikinije fehér. Nemcsak sejtet. Hasal. Teste párhuzamos a nagy medencével. Hosszú barna haja jobb vállánál omlik alá bankjegyet formázó törölközőjére, amelyen fekszik. Bal kezében könyv.

A lány a székesfehérvári strand napi ezerplusz vendégének egyike. Nagyon jó, mert egyszerre napozik és művelődik. Alighanem krimit olvas, mert egyre sebesebben lapozza a könyvet. A gyilkos személyére, jaj, most már nagyon hamar fény derülhet, a nyomozó biztos egy helyre rendelte már a gyanús alakokat.

Felveszi a versenyt a környék kínálatával a fehérvári strand

Ám most, a 335. és a 336. oldal között – úgy hisszük itt tart a lány –, no, a lapozás pillanatában egy pókemberes fürdőgatyát hordó napcserzette ifjonc nekiindul. A fagyasztóládától rajtol el, keresztülvág két pokrócon, átszökken egy, a fehérvári strand vendégei számára ingyenesen használható napágy felett, majd, mint valami hármasugró az atlétika világkupáról, átszökken a detektívregénybe merült leányzó fölött, testéről vízcseppek zuhannak éppen a gyilkos nevére. A fiú óriásit csobban a medencében, ahol a fürdőző társak már várták, szabadon hagyták neki a terepet.

Amilyen dögmeleg napok vannak, ó, csak víznek partján bírható. Aki nem fürdik, félő, elméje délibábot állít.

A fehérvári strandon azonban minden „bambi” jó. A tavalyi felújítás után felveszi a versenyt a környék kínálatával. Aki nem kultiválja a természetes vizeket, de szeret medencealjig látni, annak remek választás. Bennünket egyébként leginkább az árnyék dobott fel, amelyet szerencsére nem kell itt keresni, adja magát. Sok terebélyes lombkoronájú fa dolgozik érte.

A megyeszékhely strandján töltötte a pénteki napot a székesfehérvári Sipőcz Sándor és felesége, Erzsi is, mégpedig általános iskolás unokáikkal, a Pákozdon élő Milánnal és Noémivel közösen. Torpedózás közben szólítottuk meg őket. A szülők dolgoznak, így a nyári szünet alatt még többet segítenek be a nagyszülők. Lelkesen teszik. A héten megjárták már a csókakői várat és a gánti bányamúzeumot is. Múlt héten együtt nézték meg a Szent István Király Múzeum Ikarus-kiállítását. A strandra így négyen 4 ezer forintért jöttek be, de mint Erzsi elmondta, nap végére ennek több mint duplája is elfogyhat. Milán a gíroszt preferálja, ez tálban a strand egyik büféjében 1500, pitában a fele. Palacsintából a mogyorókrémes a favorit, annak darabját 270 forintért „mérik”. Ez lehet a legkapósabb, hiszen a többi egy ötvenessel olcsóbb, sőt egy másik strandbüfében egy lekváros palacsintát már 200-ért is becuppanthatunk. A lángos ára sem horror, a simát 400-ért adják. Ez csak kicsit több, mint a strandon kívüli városi átlag.

Ilyesmit a gyerekek nem kértek, de rögzítjük: korsó sört – ami itt 4 dl – 400 forintért ihat, aki szomjas, de nem vezet.

Aki nem szomjas, és nem vezet, 2 cl pálinkára is fordíthatja 400 forintját. Ugyanennyiből 2 dl bor hörpinthető.

Péntek kora délutáni ottjártunkkor nem működtek a csúszdák. Némety Ferenc műszakvezető helyben elmondta nekünk, hogy a leghosszabb, legkanyargósabb, vagyis a zöld csúszda műgyantával történő javítása miatt parancsoltak állj a mulatságnak. Délután azt mondta, hogy estére a másik két csúszda már használható lesz, sőt szombattól ismét mindhárom újra üzemképes lesz.

Turbók Jánossal Agárdon találkoztunk. Az Agárdi Popstrand szervező doyenje felhívta a figyelmünket a szombati R-GO-előadásra. Koncertnapokon náluk már délelőtt ellepi az aktuális rajongótábor a strandot, mint mondja, feléjük nemcsak esti a buli. Dicsérte a Velencei-tó tiszta vizét, amelyet a tó nádasának szűrőmunkája „biztosít”. Finom meleg most a tó vize, hívogató. Nem mellesleg a vízi sportok szerelmesei is rajongják. Kajakra!