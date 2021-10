Változatos kérések érkeztek a fehérvári lakossági fórumon

Ezúttal a 11. számú választókörzetben élőknek tartott lakossági fórumot Deák Lajosné önkormányzati képviselő. Az eseményen számos olyan probléma is napvilágra került, melyekre már évek óta keresik a megoldást a szakemberek.

Az első felszólaló arról beszélt, szeretné, ha az Alba Plaza belső terébe visszakerülnének az onnan korábban eltávolított padok. Mint mondta, sok idős ember számára hasznos volt, hogy a vásárlás során le tudott ülni néhány percre. A felvetésre Cser-Palkovics András polgármester elmondta, a bevásárlóközpont magántulajdonban van, azonban a város jelzi az üzemeltetőnek a felmerült lakossági igényt.

– Szégyellem magam, hogy a Budai út 64. társasház nyugati oldalán Putyin elnöknek és Orbán Viktornak a rendszerre nézve olyan megjegyzés van felírva, ami sértő. Ezt már nagyon régen meg kellett volna szüntetni! – beszélt a problémáról a fórum egyik résztvevője. A városvezető elmondta, az említett társasház magántulajdonban van, így annak faláról a városgondnokságnak nincs joga semmit eltüntetni, azonban a város felkérheti a társasházat arra, hogy az ominózus felirat megszüntetéséről gondoskodjon.

Egy hölgy jelezte, a Depónia által évente biztosított 30 darab zöldhulladék matrica nem elég. Arról érdeklődőtt, nem kaphatnának-e a lakók több matricát.

– A közszolgáltatásnak vannak keretei, amibe nem férnek bele korlátlan mennyiségek. A zöldhulladék esetében plusz matrica vásárlásával lehet megoldani a problémát, illetve a csalai telepre is ki lehet szállítani a zöldhulladékot, ha nagy mennyiségről van szó, de ez is pénzbe kerül. – fejtette ki Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A Lehel utca kapcsán több probléma is felmerült. Az egyik, hogy az utca két oldalán történő parkolás miatt nehéz a be- és kijutás. Nagy Zsolt, a közlekedési iroda vezetője kifejtette, a négy méter széles utcában nehéz a kétirányú forgalmat biztosítani, ezért már korábban is javasolta az önkormányzat a Lehel utca egyirányúsítását, ám a lakók ezt nem fogadták el, holott ezzel a megoldással a Budai út – Lehel utca – Kisteleki utca csomópont közlekedési helyzete is tisztább lenne. Hozzátette, a vonatkozó tervek készen állnak, így ha a lakók is támogatnák az ötletet, megoldódhatna a probléma.