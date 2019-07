Valódi közösségi élet zajlik Bakonykútin

Nemrég elkészült a településen a közösségi ház, és most új feladat előtt áll a falu és benne Mészáros Imola művelődésszervező: meg kell tölteni tartalommal az üres épületet.

Mészáros Imola szerint jelentős a helyben élők társadalmi szerepvállalása. A falu valamennyi rendezvényén szívesen vesznek részt a lakosok, gyakran 50-60 fő is megjelenik a falunapon vagy más, hasonló rendezvényen. Ez valóban nem tömeg, de ha az arányait tekintjük, akkor elmondható, hogy a Marics József polgármester által vezetett kis falu egyharmada megmozdítható. Ha így nézzük, akkor országos viszonylatban is kiemelkedő helyen áll a község a 30 %-os részvétellel.

Most jelentősebb pályázati összegeket várnak, hogy új bútorokkal, informatikai és híradástechnikai eszközökkel teljen meg az új közösségi ház. Mészáros Imola kisgyermekes családanyaként pontosan tudja, hogy mik azok a programok, amikkel ki lehet csalogatni az otthon melegét és a természet kézzelfogható közelségét élvező helyi lakosokat a kerítések mögül. Az augusztusi falunap jelenlegi állás szerint, elsősorban forráshiány miatt elmarad, de már most tudható az új dátum. A művelődésszervező elmondta: szeptember 28-án tartják majd a rendezvényt, akkor már méltó körülmények között. Abban bíznak, hogy addigra leköltözik az önkormányzat épületéből a könyvtár is az új helyre, ahol a könyv- és kiadványtartó polcok megtelnek majd olvasnivalóval. Akkorra már a közösség is elfoglalja majd birodalmát, melynek előterében kialakított szabad területen szólhat majd az élőzene és felkavarhatja a port a sok táncos láb dobbanása.