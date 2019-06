Valóban kötelező-e egy második kuka bérlése? Olvasónk kérdezte, utánajártunk!

A Kodolányi utca 1–3–5. szám alatti, 36 lakásos társasház egyik lakója kereste meg szerkesztőségünket azzal a kérdéssel, vajon a Depónia Kft. miért kötelezi őket arra, hogy egy második kukát béreljenek a már használatban lévő 1100 literes mellé?

A panaszos szerint eddig elegendő volt az 1100 literes edény, amelyet a társasház lakói megvásároltak és amelyet hetente két alkalommal ürítettek. Idén márciusban azonban kaptak a hulladékgazdálkodó cégtől egy levelet, amelyben arra kérték őket, nyilatkozzanak, hogy hány lakás található a társasházban. Azt is elmondta, ekkor derült ki, hogy mivel lakásonként hetente 80 liter hulladékot számol a cég, ezért az ő házuk esetében szükség lesz egy második hulladékgyűjtő edény bérlésére. Ez pedig jelentősen megemeli a havi költséget. Panaszosunk szerint – természetesen ez csak az ő véleménye, más nevében nyilatkozni nem tud és nem is akar – a háznak erre nincs szüksége, ugyanis sokan szelektíven gyűjtik a szemetet, ami csökkenti a kommunális hulladék mennyiségét. Valóban kötelező-e egy második kuka bérlése? – tette fel a kérdést a hozzánk forduló lakó.

Rendelet határozza meg társasházaknál a gyűjtőedény méretét

Lapunk megkereste a Depónia Nonprofit Kft.-t, ahol Polónyi Dóra PR-vezető arról tájékoztatott minket, hogy a 2019-es évben végzik Székesfehérváron a társasházak Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló szerződéseinek felülvizsgálatát. Ezt egyébként a Székesfehérvár közgyűlése által elfogadott, 18/2016 (IV.29.) számú, a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet írja elő. Ugyancsak ez a rendelet határozza meg társasházak esetében a közös gyűjtőedény méretét, amelyet lakóegységenként heti minimum 80 liter edénytérfogat figyelembevételével kell kiszámítani. A PRvezető azt is elmondta, hogy a társasházanként ilyen módon kiszámított közös gyűjtőedény méretét nem befolyásolja semmilyen tényező, vagyis nincs lehetőség arra, hogy például a panaszos által is említett szelektív hulladékgyűjtésre való tekintettel csökkentsék a kuka méretét.

Mindezek figyelembevételével tehát az említett társasház esetében heti szinten 2880 liter hulladékot számolt ki a Depónia, ami meghaladja azt a 2200 litert, amelyet az 1100 literes edény kétszeri ürítésével tudnak elszállítani. Ezért van szükség a második edény bérlésére.