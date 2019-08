Válasz: jelölteket állítanak

A VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület 2002-ben alakult meg Székesfehérváron. Az egyesület tevékeny tagjai még aktívabbak lennének a soron következő években.

Az egyesület elnöke, Juhász László elmondta, 2006 óta önkormányzati képviselőként is közreműködik a szervezet színeiben a mindennapokban. Most, az újabb választások közeledtével bejelentette: az egyesület tagjai idén is megmérettetik magukat, sőt újonnan Fejér megyei listát is állítanak. Az egyesületet az élteti, hogy tagjai lokálpatrióták, szeretik Székesfehérvárt, Fejér megyét és a Kárpát-medencei magyar hazát – indokolt Juhász, hozzátéve, hívószavaik között szerepel az örökségvédelem (épített örökség, kultúra, sport) és a környezetvédelem is. Képvise­lőjelöltet mind a tizennégy választókörzetben állítanak, valamint egy polgármesterjelöltjük is lesz – az ő személyét jövő hé­ten jelentik be.

Ettől az évtől kezdve két helyi civil szervezet támogatását is élvezi majd az egyesület: az Országzászló téri sajtótájékoztatón Kónyi-Kiss Botond, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megyei elnöke, valamint Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke képviselte a támogatókat.