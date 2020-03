„Valahogy minden napra kell egy szippantás a jóból”

A koronavírus-járvány következtében a világszerte lassuló életmenet, itt-ott lekapcsolt termelés, apadó mozgás egy dologra feltétlenül jó hatással van: csökken a légszennyezettség.

Erősen csökkent a légi forgalom, az otthonról való munkavégzés általánossá váló ripsz-ropsz bevezetése is nagyon nagy forgalomcsökkentő. Felénk sem berreg annyi autó reggel 8 óra előtt, délután 4 óra után meg más napszakokban sem.

Nos, a „home office” a vírus eltakarodása után, ha nem is mindenhol, de jó pár munkahelyen megmarad, megmaradhat. Érdekes kísérlet lesz, lehet kipróbálni, hogy az otthoni munkavégzés helyzetbe hozatala mekkora levegő­minőség-javulást eredményez majd: „békeidőben”.

Más kérdés, hogy irodákká vált otthonunk energiafogyasztása viszont növekedik, persze ettől még a teljes káros­anyag-kibocsátás esik.

Nem a mi Velencénkről, ha­nem az északolasz névrokon Ve­lencéből származó hírek szerint tisztul a karanténban lévő város csatornáinak vízfelszíne. Szívesen használták erre sokan a kristálytiszta szót. Bár a város vezetői szerint ez csak a látszat, s azért van, mert a máskor robogó motorcsónakok, lebegő hajók most nem kavarják fel a vízben lévő szennyeződéseket, amelyek ezért most leúsztak a fenékre. Ám a levegő minősége Velence légterében is jobb lett. Kérdés: a bizonyára „turbó fokozatra” váltó gazdaság – a vírus távozása után – milyen hatal­mas lendülettel indul újra? S majd a régi vagy esetleg valami új gondolat mentén következik a folytatás? A Légszennyezés.hu hétfő kora esti adatai szerint Magyarország felett még nem tel­jesen tiszta az ég. A honlap kalkulátorai Pécsett egészségtelennek, Miskolcon kedvezőtlennek ítélték a levegő minőségét. Az ország többi területén, így Fejérben is a tűrhető, illetve az elfogadható terminusokat használták.