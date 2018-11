Álmok és tervek a központban – Vajta több épülete megújult

Szerencsések a településen élők, hiszen a faluközpontban minden egy helyen van: ott a falu- és kultúrház, a posta, a hivatal, a rendelő és az ahhoz tartozó szolgálati lakás, az utca túloldalán pedig a konyha és az óvoda. Az épületek nagy része már meg is újult.

Vajta önkormányzata egy sikeresen benyújtott pályázatot követően 69,59 millió forintos támogatást nyert önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése címszóval. Az elnevezés ezúttal két épületet, a hivatalt és a konyhát takarja. Mint Térmeg György polgármester elmondta, az épületek műszaki átadás-átvétele megtörtént, amely bár azt jelenti, hogy az épületek kívülről-belülről hivatalosan is megújultan állnak, azokba mégsem tért még vissza teljes mértékben az élet.

– A konyhával kapcsolatban az energetikai megújuláson kívül egy eszközbeszerzésről is beszélhetünk: ennek keretében az összes főzőedényt és többek között a páraelszívót is kicseréltük. Erre egy másik pályázat nyújtott nekünk lehetőséget 19,6 millió forint értékben, 5 százalék önrésszel. Emellett a polgármesteri hivatal belső modernizálásához további 10 millió forintot kaptunk országgyűlési képviselőnk, Varga Gábor jóvoltából. A konyhában már sütnek-főznek, vagyis a helyiséget bérlő vállalkozóknak nem kell tovább használniuk az ÁNTSZ által is jóváhagyott ideiglenes vajtai főzőhelyet. De az étteremrész egyelőre hagy némi kivetnivalót maga után, ahhoz kell még egy kis idő. Ugyanígy a hivatalba sem költözhetnek vissza a dolgozók a faluházból, mivel a bútorszállító kilétéről még döntenünk kell, közbeszerzési eljárás keretében – magyarázta a polgármester. Pedig a településen könnyedén tartották volna a kijelölt november 30-i határidőt – ha nem szólt volna közbe az időközi polgármester- és képviselőválasztás. Mindenesetre, úgy tudjuk, a határidő most sincsen nagy veszélyben, mert a csütörtöki testületi ülésen döntés született a bútorszállító személyéről.

– Mindegyik érintett épületünkre ráfért már ez a felújítás, hiszen a hivatal és a konyha is korszerűtlen létesítmény volt. Most nemcsak szépek, de energiatakarékosak is lettek. Ez utóbbi tekintetében a két épületen összesen 15 kW napelem is segíti az energia­számlák összegének mérséklését – részletezte Térmeg György. A bejárás során külön érdekességként az is kiderült, hogy mivel a konyha épülete műemlékvédelem alatt áll, ezért a napelemrendszert a konyha melletti kazánházépület tetőszerkezetére kellett telepíteni. Az ebben az épületben működő kazán korábban az összes önkormányzati épület fűtését kielégítette, ám a technológia fejlődésével ma már csak a jelenleg óvodaként működő volt általános iskola – vagyis a néhai Zichy-kiskastély – épületét fűti. Azt is veszteségesen.

– A munkálatokat még a tavasz végén, nyáron kezdtük el, figyelve arra, hogy lehetőleg helyi kivitelezők közreműködjenek a megvalósításban, természetesen közbeszerzés útján. A TOP-pályázat keretében a hivatalnál külső hőszigetelést kaptak a falak, az épületbe műanyag nyílászárók kerültek, korszerűsödött a fűtési rendszer. Ugyanez a konyháról is elmondható, amellett, hogy annak a tetőzetét is kicserélték. A változás egy év múlva lesz igazán érezhető, számlák formájában – fűzte mindehhez az elöljáró.

A jövőre nézve fejleszteni szeretnék az orvosi szolgálati lakást is. Ebben motiválja a településvezetést, hogy úgy tűnik, megoldódik a körzeti háziorvos kérdése, hiszen van jelentkező a pozícióra. De nagy kérdés még a Zichy-kiskastély sorsa, amely épület akár az idősek számára is biztos otthont adhatna. Ahhoz, hogy elképzeléseiket megvalósíthassák, szüntelenül pályáznak, így él a remény!