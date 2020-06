Az enyingi uszoda elkészültének dátuma továbbra sem ismert

Régóta téma már az enyingi uszoda, amelynek kapcsán szinte mindenki azt kérdezi: mikor készül el végleg?

Az épülettel összefüggésben évente újabb és újabb átadási dátumról szólt a fáma: kezdődött 2017-tel, folytatódott 2018-cal, de még 2019-ben sem készült el a létesítmény. Logikus, hogy most a 2020-as dátum következik – s a jelenlegi állás szerint úgy tűnik, van is remény a befejezésre. No de ne siessünk ennyire előre!

Európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák – ez volt a cél, amelyet maga elé kitűzve 2014-ben a kormány úgy döntött, elindítja nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési programját, amely keretében a fiatalok hosszú távon fejlődhetnek a szóban forgó színtereken. Ezek egyike az enyingi tanuszoda, amelynek alapkövét 2016. december 8-án fektették le a Batthyány-kastély egykori kertjében.

A kivitelezést alapvetően nem a helyi önkormányzat munkatársai, hanem az illetékes Nemzeti Sportközpontok (NSK) szakemberei koordinálják. A beruházásra eredetileg 360 millió forintot szántak. Nem hivatalos információink szerint a csúszás egyik oka, hogy módosítani kellett a kivitelezői szerződést az építkezés során fellépett pótmunkafeladatok finanszírozására, amely állítólag 30 millió forint többletköltséget jelentett.

Viplak Tibor polgármester hétfőn lapunk kérdésére elmondta: a munkálatok ismét elkezdődtek az uszodánál. A kivitelezők jól haladnak, az NSK tájékoztatása alapján legkésőbb júliusban a „próbaüzem” is elindulhat, vagyis a szakemberek feltöltik a medencéket, megnézik, van-e szivárgás, feltárják és javítják az esetleges hiányosságokat. Azonban a beruházás elkészültének dátuma továbbra sem ismert.

Az épületben a tervek alapján helyet kapott egy huszonötször tizenöt méteres, két méter vízmélységű nagymedence, egy tízszer hatméteres, 80 centiméter mély tanmedence, valamint szauna és egyéb kiszolgálóegység is.