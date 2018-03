A vagonkiállítás újra Székesfehérváron lesz látható

Jövő hétfőn a székesfehérvári vasútállomásra érkezik az Élet Menete Alapítvány utazó vagonkiállítása. A tárlat a holokausztról szól, és képek, videók, hanganyagok segítségével idézi fel elsősorban a Magyarországon zajlott eseményeket, egy olyan korabeli vagonban, amihez hasonlóval deportálták a zsidókat.

Az alapítvány célja többek között, hogy a fiatal korosztály is hiteles képet kapjon a vészkorszak pusztításairól. A már több mint száz Kárpát-medencei városban járt kiállításon a dokumentumok mellett a látogató túlélők összegzései is elolvashatók a vagon falán, a kiállított személyes emlékek és az embermentők történetei pedig a „Mit tehetek én, hogy ilyen még egyszer ne ismétlődhessen meg?” kérdésre irányítják a figyelmet. Március 19-én 11 órakor a különleges tárlat megnyitóján Cser-Palkovics András polgármester és Gordon Gábor kuratóriumi elnök köszöntő beszédét követően Forgács János túlélő visszaemlékezését hallhatják a megjelentek. A kiállítás térítésmentesen megtekinthető március 25-ig, minden hétköznap 8–17 óra, hétvégén pedig 9–16 óra között. A csoportok Kapin Kingánál a 30/215-4489-es telefonszámon jelentkezhetnek be – írta közleményében az ÖKK.