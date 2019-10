Váczi Márk a két világháború között Fehérváron dolgozó iparosokról tartott előadást

A Matula Természetvédő és Hagyományőrző Egyesület által szervezett program előadója az a Váczi Márk történész-néprajzkutató, aki ez év elején adta ki tanulmánykötetét, mely a Csutora temető történetét mutatta be.

A szerdai eseményen megjelent érdeklődők a Városkutató Intézet régi és új eredményeit ismerhették meg. Három éve volt már egy elő­adás ebben a témában, ám az­óta újabb adatok bukkantak elő.

Az előadás statisztikai adatokkal indult, melyekből kiviláglott, hogy az iparosodás fejlődése nagyban függött már akkor is a város népességétől. A szakember által vizsgált és taglalt korszak 1918 és 1943 közé esett, mely időszakban 10 ezer fővel gyarapodott a lélekszám Székesfehérváron.

Az iparfejlesztés csak 1933 után, a nagy gazdasági válság végén tudott elindulni. Ebben az időben jöttek létre a század második felében jól ismert nagyvállalatok elődei, mint a Garzon Bútor vagy az ARÉV. Ezzel párhuzamosan a lakásépítések száma is emelkedett, valamint az eltartott-dolgozó arány is sokat javult.

Az intézet előadás-sorozata ezzel nem ér véget, sőt, jövőre is folytatódik.