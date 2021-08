Útszélesítésre nincsen esély Velencén

A terület önkormányzati képviselője megszólalt a Pannónia utcai lakók panasza kapcsán.

Mint azt korábban megírtuk: egy behajtani tilos táblával vágták ketté az utca forgalmát, ami sokaknak fájdalmas döntés volt. A képviselő, aki egyben közlekedési szakember is, azt mondja: indokolt volt a változtatás.

Egyéni vagy közösségi érdek – tette fel a kérdést korábbi cikkünk riportjában az a panaszos, aki kifogásolta, hogy az otthonának közelében felállított behajtani tilos táblával sok évtizedes útvonalat vágtak el tőlük. Akkor felmerült a kérdés, vajon mi szükség van erre? Pap Zsigmond, a terület önkormányzati képviselője, közlekedési szakember válaszolt kérdéseinkre, azzal az általános megállapítással kezdve, hogy Velencén a gépjárműforgalom az elmúlt években jelentősen növekszik. Ez látható az Ország út forgalmán, ahová most már a Pannónia utcai lakosoknak is ki kell hajtaniuk – ezt már mi tesszük hozzá.

A lényeg azonban, hogy a képviselő elmondta, bár pontos számításaik nincsenek, a város főbb pontjain végzett mérések alapján, 2010-hez képest nagyjából kétszer akkora közúti forgalom terheli a falusias jellegű közúthálózatot. A város számos pontjáról érkeznek a forgalomcsillapítási kérések – tudtuk meg a képviselőtől, ahogy azt is: az észrevételek nagy száma jelzi, hogy a probléma jelentős, és szinte mindenkit érint. Szóval a lényeg, hogy nem csak a Pannónia utcai lakosoknak lehet okuk panaszra.

A forgalom csillapítását – a képviselő szerint – „körülbelül 25 ingatlantulajdonos kezdeményezte a Pannónia utcából, velük nem értettek egyet az ebből az utcából nyíló zsákutca, a Tulipán utca lakói, akik elfogadhatatlannak tartották, hogy autóval nem tudnak bármelyik irányban kihajtani a Tulipán utcából, csak a Fő utca felé.” Az egyet nem értők aláírásgyűjtő listáját láttuk mi: ezen is közel 20 aláírás szerepelt. Vagyis tényleg sokan voltak az egyirányúsítás ellen is. A velencei önkormányzat megvizsgálta a kifogásokat, és a képviselő szerint még forgalomszámlálást is végzett az utcákban. Ebből szűrték le azt, hogy a Tulipán utcából a helyi célpontok még rövidebb úton sem érhetők el. „…a kihajtó forgalom 80 százaléka a Fő utca felé kanyarodik. Miután az úthálózat gyalog, kerékpárral változatlanul használható maradt, autóval való közlekedéshez pedig a mai is általánosan használt, rövidebb útvonal maradt meg, így az egyirányúsítás közlekedésszervezési szempontból megalapozott.” A képviselő kitért arra is, amit felvetett egy panaszos: „A Tulipán utcai lakók által kért burkolatlan gyalogút megnyitása a közúti forgalom számára szükségtelen, a kialakított forgalmi rend alkalmas a járműmennyiség elvezetésére” – szögezte le.

A probléma azonban általános – vélekedik a képviselő, hozzátéve, jelentős a közlekedésbiztonsági kockázat. A velencei úthálózat nem alkalmas a ma jelentkező forgalom elvezetésére, útszélesítésre pedig nem látnak lehetőséget a város vezetői. Csak arra, hogy átformálják a jelenlegi szabályozásokat – mindezt „az élhetőbb Velence” érdekében.

