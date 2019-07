Utolsó üteméhez érkezett a Fiskális út teljes körű felújítása

Östör Annamária önkormányzati képviselő és Nagy Zsolt, a közlekedési iroda vezetője adott tájékoztatást az Öreghegy főutcáját érintő beruházásról a munkaterület-átadáskor.

Korábban a szennyvíz- és ivóvízvezetékek, valamint a gázvezetékek cseréjét végezték el a Fiskálison, most az út alatt futó, nagy átmérőjű csapadékcsatorna kiépítése kezdődik. Ez lesz az utolsó komoly beavatkozás, remélhetőleg hosszú ideig, így a közműépítési munkálatok után a mai kor igényeinek megfelelően, új burkolattal fedik le az utcát.

A felújítás során kerékpárutat is kialakítanak, és járdát is építenek

Östör Annamária, a terület önkormányzati képviselője úgy fogalmazott: „a térség lakói felé tett régi ígéretét tudja teljesíteni ezzel a nagyszabású beruházással az önkormányzat. Fontos volt, hogy az összes föld alatti közmű teljes cseréje után álljunk csak neki a XXI. századi igényeket kielégítő, bicikliúttal és járdával ellátott útfelújításnak.”

Ezzel nincs vége a munkának, hiszen ez az út gyakorlatilag Öreghegy főutcája. Most, hogy teljesen elkészül, megkezdődhet majd az erre kifutó utcák felújítása is. Az első feladat a jelenlegi csapadékcsatorna bontása és újjáépítése lesz. Ez okoz majd némi nehézséget, fennakadást a közlekedésben, de a kivitelező cég ígéretei szerint igyekeznek minél rövidebb ideig élni a teljes útzár lehetőségével. Fél pályán szinte mindig lehet majd haladni, de ha az érkező, új csöveket daruzzák, akkor sajnos hosszabb ideig nem lesz majd járható a szóban forgó út. A kritikus időpontokról a lakosság szórólapokon keresztül is kap majd tájékoztatást.

A tervezés során nem csak az autókra gondoltak

Két szakaszon végzi majd a munkákat a kivitelező és a velük dolgozó alvállalkozó. Az egyik a Budai út és a Pozsonyi úti körforgalom közötti útszakasz, míg a másik a Béla út és a körforgalom közé ékelődő rész. Lefedik a korábbi, megszokott medret, így végleg eltűnik a nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer, helyette egy új gerincvezeték kiépítésével zárt rendszerben folyik majd a mellékutcákból összeömlő esővíz. Lesz olyan szakasz, ahol 1200 mm átmérőjű csatornát építenek, ami az Aszal-völgyi vízfolyásba vezeti az öreghegyi csapadékot. A két elkülönített részen zajló beruházás keretében megújul a Késmárki utca Fiskális út és Lévai utca közötti szakasza, valamint a Túrózsáki útnak azon része, mely az Aszalvölgyi árok és Fiskális út között feszül. A tervezés során nem csak az autókra gondoltak, így a gyalogosforgalom biztonságát hamarosan középszigetes elválasztással épített gyalogos-átkelőhelyeket alakítanak ki.

Mintegy 1800 méter hossz­ban lesz új az útburkolat, ami mellé kétoldalt térköves járdák és irányhelyes kerékpársávok kerülnek. Mindezt teljes egészében önkormányzati forrásból, összesen 830 millió forintból és egy 30 milliós tartalékkeretből fedezik.

A kivitelezés határideje jövő év április 30-a, de a kivitelező reményei szerint az év végéig elkészülnek, ha a tél is engedi.