Utoljára pattantak nyeregbe az iszkai kastélyiskola hatodikosai a szünet előtt

A negyedik tanév telt el úgy, hogy az előírt mindennapos testnevelésórák egyike nemcsak a testet edzi, de a szellemet és a jellemet is építi, amellett hogy az idegeket nyugtatja, ugyanis azt az egy tanórát lovak közelében és hátán töltik a hatodikos diákok.

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola alsó tagozatos diákjai néptáncot tanulnak a megszokott testnevelési órák mellett, mely lélek és testépítő is egyben, mondta Szonn Ibolya Mária, a 148 gyermeket nevelő kastélyiskola igazgatónője, aki hozzátette, hogy másodikban és ötödikben úsznak a gyerekek. A mindenkori hatodikosok kapják a lovas edzéseket és – a terveik szerint – a legnagyobbak az óráikon a küzdősportok alapjait sajátíthatják majd el. Családias az iskola, számukra az érzelmi azonosulás nagyon fontos, így először a tanárt szeretik meg a diákok, és aztán tanulni is megszeretnek.

Kilencven százalékuk itt van

Az igazgatónő szerint nem könnyű megoldani a lovas órákat, megtalálni a megfelelő lovas szakembert, aki vállalja a feladatot, elkészíteni és elfogadtatni a pedagógiai programot, és ami talán a legnehezebb, a finanszírozás. A pénzszűke az oka annak, hogy csak a második félévben van lovas óra, ugyanis ez a sport nem olcsó dolog és az iskola nem tudja az egész tanévet kifizetni. Eddig az önkormányzat és az iskolai alapítvány finanszírozta a lovas testnevelésórát, de bíznak abban, hogy a tankerület már a most végét járó tanév számláit is fizeti. A gyerekek számára ez teljesen térítésmentes, így csak az a pár diák nem él ezzel a lehetőséggel, aki nagyon fél vagy sérülései vannak, így a 17 hatodikos 90 százaléka ellátogat ezekre az órákra az Iszkai úton fellelhető lovas­tanyára.

Az alapoknál kezdik

Az edző Heilig Anita elmondta, hogy az alapoknál kezdik a tanulók az ismerkedést a lovak világával. Első feladat a lovak tisztítása volt, hogy egyáltalán tehessenek rá nyerget és kantárt. Ha ez megvan, csak akkor ülhetnek fel rá. Az első órán erre szinte nem is került sor, de most már nagyon jól megy nekik, így szépen sorban lovagolnak és ügetnek egymás után, úgy a negyedik órától. A lovak nem házi kedvencek, mint a kutyák vagy macskák, hanem 600 kilós állatok, amiket nem szabad megijeszteni, mert esetleg menekülő állat gyanánt megeshet, hogy kitör vagy védekezik. Sokan megszeretik ezeket az állatokat és a velük együtt járó feladatokat, ezért az oktató bízik abban, hogy az évek során kitermelnek a hatodik osztályok pár olyan tanulót, akik későbbi életük során is megmaradnak lókedvelőnek.