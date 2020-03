Örökbe fogadták a mányi utcai kertet

Óvatossággal a falusi közterületek kicsiny virágszigeteit is lehet gondozni, vigyázni. Szeép Ágnes a Fogadj örökbe… mozgalmat otthoni ajánlásul javasolta, s máris csatlakoztak hozzá.

– Mányon legalább tizenöt-húsz közterületi virágszigetet, kiskertet alakított ki az önkormányzat már régen, többnyire rózsabokrokat ültettek bele. Ugyan itt a lakosság is fontosnak tartja a háza körüli, s tulajdonilag nem hozzá tartozó területek rendben tartását, – mondta el Ugron Zoltán polgármester. Szépen gondozott a falu, fűzi hozzá, ám azt is, hogy időként kevés pénz és munkáskéz jut a közterületiek gondozására. Talán három közmunkást tudnak bérezni az állami támogatásból, de nekik bőven lesz dolguk. A hivatali alkalmazottak is magukénak érzik a feladatot, ha úgy jön ki a lépés, de e közösségi kezdeményezéssel még szebbek lehetnek a mindenki kertjei.

Szeép Ágnes több éve nyitott virágboltot a művelődési házzal szemben, a beton virágvályúkat ő ülteti tele virággal, ápolja, locsolja, vagyis örökbe fogadta őket. Ez adta az ötletet neki, hogy önkormányzati képviselőként, mányi lakosként és virágszakértőként felvesse, mi lenne, ha az ismert mozgalom mintájára elindítaná a Fogadj örökbe egy kiskertet! Az önkormányzat fejlesztési bizottsága szívesen vette a javaslatot, Ágnes közösségi honlapján közzétette a közterületi kertecskéket javasolván erre a célra, s máris öt csoport csatlakozott hozzá.

Két, nyugdíjas hölgyekből álló csoport szokott együtt sétálni, két kiskertet már le is „stopoltak”. Persze a koronavírus idején mások a séták, hangsúlyozza Ugron Zoltán, de ezt a hölgyek pontosan tudják, mielőtt a kiskapával és a locsolókannával útnak erednek. Kesztyűben, maszkban, adott létszámmal. Az örökbefogadás pedig a kijárási szabályok utáni időkre is vonatkozik, nem rövid távra terveznek. Ágnes és munkatársa, Paizs Judit sziklakertet építenek a napokban a posta elé, s még tucatnyi rózsás közterületrészlet örökbe adó!

Virágtartókat helyeznek a mányi villanyoszlopokra, ahogyan ez számos településen látható. Muskátlikat ültetnek a ládákba, hiszen „Mány az otthonunk” – ismétli Ugron Zoltán polgármester a sokszor hangoztatott jelmondatukat.