Utánajártunk a panasznak: ugyanaz az autóbusz romlott el két egymást követő nap

Panaszos olvasó fordult lapunkhoz azzal, hogy június 24-én reggel, valamint másnap délután Bodajk és Székesfehérvár között kimaradt egy-egy járat. Ráadásul mind a kétszer olyan időpontokban, amikor munkába, illetve munkából igyekeztek volna az utazók.

A KNYKK szolgáltatásával elégedetlen olvasónk azt is elmondta, a reggel 7 óra előtt Bodajkon várakozó emberekhez nem hogy semmilyen információ nem jutott el, de mentesítő járat sem érkezett, így munkavállalók sokasága maradt a megállókban, akik csak a következő járattal jutottak be Fehérvárra. Aznap ők elkéstek a munkából. Másnap délután, amikor a városból hazafelé utaztak volna munka után a vidékiek, újabb járatkimaradás történt, ám ezúttal a Piac téri hangosbemondón keresztül legalább kaptak tájékoztatást. A panaszos szerint ez „botrányos, nemtörődöm, hanyag, pocsék és tisztességtelen szolgáltatás és hozzáállás az utasokkal szemben, akik több tízezer forintért vásárolnak bérleteket, jegyeket”, majd megjegyezte, még felháborítóbb az, hogy azért a szolgáltatásért, amit aztán igénybe sem tudnak venni, előre fizetnek az utasok.

Lapunk természetesen megkereste a KNYKK Zrt.-t, ahonnan a következő választ kaptuk: „Az érintett járatokat ugyanazon autóbusz végezte, amelynél – sajnálatos módon – különböző időpontokban fellépő összetett műszaki probléma jelentkezett. A járművet azóta kivették a forgalomból, és a móri műszaki telephelyen teljes átvizsgálással egybekötve javítják.

Az autóbusz-állomásokon minden ilyen esetben tájékoztatjuk utasainkat a járatkimaradásról, az autóbusz-megállókban várakozók értesítésére azonban sajnos nincs lehetőségünk. Forgalmi munkatársunk minden esetben megvizsgálta a mentesítő járat indításának lehetőségét, de a következő menetrend szerinti autóbusz hamarabb ért az érintett megállókba, ezért döntött amellett, hogy nem állít be pótlóbuszt. Érintett utasainktól utólag is elnézést kérünk a kellemetlenség miatt! Amennyiben nem jutottak el időben munkahelyükre, Mór autóbusz-állomáson lévő forgalmi irodánk igazolást állít ki arról, hogy a kimaradt járat utasai rajtuk kívülálló, műszaki ok miatt késtek.” – eddig az írásbeli válasz. Lapunk feltette azt a kérdést is, hogy a manapság szinte minden buszmegállóban kihelyezett elektronikus tábla, amelyen az aktuális járatok érkezése és indulása olvasható, alkalmas lehet-e arra, hogy adott eseteben a várakozó utasközönséget tájékoztassák rajta, a szolgáltató nemleges választ adott. Marad tehát a régi módszer: ha nem jön a busz, az információs vonalat kell telefonon felhívni és érdeklődni az okokról, illetve a lehetséges megoldásról.