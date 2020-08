Út szelné át a magántulajdonú területeket Nadapon

A nyugalom tobzódóan zöld szigete Nadap, a Velencei-tó agglomerációjának egyik legszebb ékköve, ahová szívesen költöznek ki a városi életből kiszakadni vágyó családok. Ebbe a nyugalomba hozott most feszültséget egy tervezet, amely a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát követően készült el, s melynek egyeztetési folyamata most kezdődik el a településen.

Csütörtökön a nadapi képviselő-testület elé kerül Köteles Zoltán polgármester előterjesztése a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról, amely gyakorlatilag az egész településképet érinti. Számos lakó magántulajdonban lévő ingatlanát is – ami miatt sokan már most aggódnak. A tervezetben övezeti besorolási változások mellett egy ismeretlen, nem létező patak és egy nem részletezett út terve szerepel. Ez utóbbi tizennégy telken húzódik keresztül, melyből három önkormányzati tulajdonban van, a többi pedig magánkézben. Képzeljük el, hogy az eddigi udvarunk kellős közepén áthalad egy út, kettétörve ezzel azt. Nem csoda, hogy aggódva nézegetik az érintettek az ezt mutató térképet s az övezeti átsorolásra – így a beépíthetőségre, eladhatóságra és még az állattartásra – vonatkozó változtatási terveket is.

Az ismeretlen célú út terve nem új keletű

Megkerestük a polgármestert a témában, aki első körben leszögezte: a helyi építési szabályzat (hész), szabályozási terv, településszerkezeti terv módosítási eljárása még kezdő fázisban van, hiszen még a képviselő-testület tagjai sem egyeztettek, az elkészült egyeztetési anyagban még több változtatás is várható. Megkérdeztük, igaz-e, hogy olyan zöldövezeti besorolási szándékot jegyeztek bizonyos magánterületekre is, ami már most is megváltoztatja a beépítést, illetve hasznosítást. Köteles Zoltán így fogalmazott válaszában: „Az ősjegy környékén lévő ingatlanok övezeti besorolását (zöld – közpark – közterületre) még az előző képviselő-testület módosította, ezért láttuk fontosnak ezen ingatlanok helyzetének tisztázását. Valóban szerepel a módosítások közt olyan elképzelés is, ami magántulajdonban lévő ingatlanok övezeti besorolását változtatná meg, azonban ezekről még folyik az egyeztetés az érintett ingatlantulajdonosokkal. A képviselő-testület elképzelése, hogy a szintezési ősjegy környékén meglévő zöldterületet tovább bővíti, övezeti besorolásukat is módosítja úgy, hogy az ingatlanok megengedett legnagyobb beépítettségét magasabb százalékban határozza meg.”

Talán erre utalt levelében az a nadapi lakos is, aki azt mondja: „Onnantól, hogy lakóövezet, természetesen a falusias övezet is meg fog szűnni – az újonnan odatelepülők nem fognak állatszagot szagolni…” S közben leszögezi, sok más szomszédjával egyetértve: „Az ide költözők, köztük mi is faluba költöztünk, falusi életet szeretnénk élni, védett utcaképpel. Gazdálkodni és kertet művelni jöttünk, 2-3 gyermekes családokként, a természetes, élhető élet reményében.” Az ismeretlen célú út terve nem új keletű, nem a 2019 októberében felálló, merőben új képviselő-testület ötlete volt – az már szerepelt a korábbi tervekben is. „Az itt lakók nem akartak utat, az új út és a csatorna végül a Haladás úton épült meg” – szögezte le az egyik érintett lakos, aki, mint mondja, úgy vette meg a telket, hogy ez a szabályozási terv már a múlté, és majd frissítik. Közben az út déli részének lakossága teljesen kicserélődött: olyan családok költöztek ide, amelyek gazdálkodnak, termelnek, állatot tartanak. A szabályozási terv ugyan frissült, a nyomvonal azonban továbbra is ott van…

A polgármester azt mondja, ez a terv is felülvizsgálatra szorul, mellyel kapcsolatban megkezdik az egyeztetéseket az érintett ingatlantulajdonosokkal.