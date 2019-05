Üstökösként előre – Velence sportuszodatervei is beérni látszanak

Több mint 3 ezer négyzetméteren, sportpályákkal, kézilabdacsarnokkal, rendezvény- és előadótermekkel valósulhatott meg a Testnevelési Egyetem új velencei központja. Nagy reményekkel vág a város és az intézmény is a közös „életbe”.

Immáron hivatalosan is az ország legújabb és legkisebb egyetemi városa Velence. A Testnevelési Egyetem Vízisport és Rekreációs Központjának ünnepélyes átadásán pedig újabb projekt, a várva várt sportuszoda megvalósulása felé tettek egy lépést.

Csütörtökön, ünnepélyes keretek között adták át Velencén, a Tóbíró közben a Testnevelési Egyetem Vízisport és Rekreációs Központját. Az épület a helyiek előtt nem ismeretlen: korábban az Állami Számvevőszék üdülőjeként hasznosították, ám sokáig „parlagon hevert”. Ezt az épületet mutatta meg Koszti András polgármester Mocsai Lajos rektornak és Genzwein Ferenc kancellárnak, a Testnevelési Egyetem vezetőinek. Így szerettek bele a helybe, a tópartba, s látták meg a lehetőségeket az épületben is. Ennek eredménye a több mint 1 milliárd forintos projekt megvalósulása, amellyel amellett, hogy az egyetem is gazdagodott – hiszen egy tóparti paradicsomban nyithatta meg legújabb központját –, Velence is sokat kapott: hiszen a legújabb és egyben az ország legkisebb egyetemi városává is vált.

– Az épületet, amikor először megláttuk, romos állapotban találtuk. A polgármester ajánlásával jutottunk hozzá, amiért köszönet – fogalmazott Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora az egyetem Vízisport és Rekreációs Központjának velencei átadóján csütörtökön. Nagy eseménynek számított ez az egyetem életében, ám a rektor a helyiekhez is szólt, hiszen a velenceiek életében is az lesz: – Reméljük, hogy nem „gyüttmentként”, hanem szeretettel fogadnak bennünket.

Az egyetem fejlesztésének első fázisa a velencei központ létrehozásával lezárult, hiszen a központi egyetemi kampuszhoz kapcsolódva – az elméleti alapképzés mellett – a vízisportágak s a szabadtéri labdajátékok oktatása is rangjának méltó lehetőséget kap, amelyben a velencei központ nagy multifunkcionális csarnoka is az egyetem segítségére lesz.

Bódis József oktatásért felelős államtitkár pedig példaként emelte ki az oktatási intézményt: – Amióta az egyetem önálló pályára tudott lépni, üstökösként halad előre – fogalmazott, hozzátéve: nemcsak a létesítményfejlesztés, de a sporttudományok tekintetében is. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár csatlakozott a dicsérőkhöz, s kiemelte: sok mindent jelképez ez a központ, ami a magyar kormány számára prioritást élvez.

– Fontos cél a sportinfrastruktúra teljes megújítása, mert méltó színvonalú létesítmények nélkül lehetetlen minőségi sportot művelni, akár az élsportról, az utánpótlás-nevelésről vagy a szabadidősportról beszélünk. A kapcsolódó tudományterületek már nem háttérként szolgálnak, hanem sokszor azon múlnak a sikerek, hol milyen mértékben tudják alkalmazni az egyes tudományágak területeit, eredményeit, s természetesen azon is, hogy az adott országban milyen szinten áll a sporthoz kapcsolódó tudománytár s a gazdagító szakemberek. Ahhoz, hogy a magyar sportolók továbbra is képesek legyenek tartani a világszínvonalat, egyértelműen a hazai sportszakemberképzés és a sporttudomány lehető legmagasabb szintre emelésére van szükség. E tekintetben óriási segítségünkre van a Testnevelési Egyetem munkája – fogalmazott.

Az egyetem érkezésével Velence sportszempontból egyértelműen gazdagodott, ám ezen a területen még vannak álmok. Ahhoz, hogy a 90 százalékos készültségben álló sportuszoda tervei megvalósulhassanak, a Tessely Zoltán országgyűlési képviselő által az ünnepélyes átadón említett „lépésre” is szükség van. A Pannónia Szíve és Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos ugyanis ezen az alkalmon jelentette be, hogy a taokedvezmények igénybevételével létrehozni kívánt sportuszoda városi önrésze – amely 1 milliárd 417 millió forint – már előterjesztés formájában a kormány előtt van. Az említett szükséges lépés pedig az, hogy ezt remélhetőleg el is fogadják.

Az egyetemi fejlesztés velencei „víziójáért” az ünnepségen többször is kiemelt Koszti András polgármester pedig pohárköszöntőjében emelte ki az egyetem velencei jelentőségét:

– Az egyetem Velencén jó befektetés az itt tanulóknak, az itt dolgozóknak, hiszen oktatásról, rekreációról van szó, melynek megtérülése biztos és hiánypótló, melyek eredményeképpen új minőségek jönnek létre. Jó befektetés ez a városnak, hiszen formálja intellektuális arculatát. Ez a befektetés tehát szerencsés találkozása az intézményi és a helyi érdekeknek: a megfogalmazott céloknak és az adott lehetőségeknek.