Ünnepi misével emlékeztek Gyertyaszentelő Boldog Asszonyra Fehérváron

Minden évben eljön február második napja, mikor a katolikus hívők Gyertyaszentelő Boldog Asszonyra emlékeznek. A Szent Imre- templomban Spányi Antal megyés püspök celebrálta szombaton délelőtt az ünnepi misét.

A katolikus vallásúak ezen a napon arra emlékeznek, amikor Szűz Mária és Szent József – negyven nappal születése után – bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban. A mózesi törvény szerint minden elsőszülött az Istené, ezért kellett a szent családnak megjelenni a vallási vezetők előtt. Az előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és az agg Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust.

„Szeretnénk felszítani a szívek szeretetét”

A püspök atya kiemelte, hogy Anna és Simeon nem őrizték a kegyelmet, amit kaptak, hanem tanúságot tettek. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása, ezért a templomban minden hívő fehér ernyős gyertyát kapott, melyet sorra meggyújtottak. Mikor felragyogott a padsorok között a fény, megkezdődött az ünnepi körmenet, mely zsoltárokat énekelve kanyargott a szent helyen. Először az egyházi személyek vonultak a roppant boltozatok alatt, később a hívők is részt vettek a ceremónián. Február másodika azonban nem csak a fény, illetve Jézus ünnepe, ugyanis Szent II. János Pál pápa elrendelte 1997- ben, hogy legyen ez a nap a Megszentelt élet világnapja is egyben. Az ünnep alkalmából közös imádságra hívták a szerzetesrendeket, lelkiségi mozgalmakat, szerzetes harmadrendeket, de megjelentek az ifjúsági, felnőtt és családközösségek is, mindenki a rájuk jellemző egyenruhában.

Gazdagsággal töltik meg lelkünket

Gyertyaszentelőkor azok választását és munkáját is ünneplik, akik Jézust választva társul, illetve követendő példaként, dolgoznak, gyógyítanak, oktatnak vagy gyámolítanak.

A Szent Imre-templomban a Székesfehérvári Egyházmegye területén működő papok, szerzetesek, lelkiségi mozgalmak, plébániai közösségek képviselőinek tartott Spányi Antal hálaadó szentmisét. A főpásztor elmondta: – Az egyházi ünnepek kegyelmi gazdagsággal töltik meg lelkünket, fölmelegítik a világban megpróbált és talán egy kicsit langyosodó szívünket, új vitalitást, erőt adnak. A mise után sokan a közeli Szent István Művelődési és Hitoktatási Központba mentek, ahol Tornyai Gábor, öreghegyi plébános tartott előadást a papi hivatásról, saját élete tükrében. Mint elmondta, idén lesz húsz éve, hogy pap lett, és az­óta is vezeti őt az akkor választott jelmondat: A te arcodat keresem uram.

Jelen volt a Móron szolgáló Szpisják Péter Pál kapucinus szerzetes is, aki azt mondta:

– Úgy követjük Krisztust, hogy az ő életét élve meg is jelenítjük azt. Ez azt jelenti, hogy engedelmességet, szegénységet, szüzességet fogadtunk. Számunkra ez a nap valahol egy elismerés is. Elismerik az egyházban a munkánkat, számon tartanak bennünket.

Az indiai Sr. Maryály Annie a Szeplőtelen Szűzanya Szolgáló Leányai szerzetesi rendtől azt mondta: Jézus arcát keressük mi is, és adjuk tovább, és közben dolgozunk. Adonyban az időseket, de otthon AIDS-betegeket és leányanyákat is ápolunk és gyámolítunk.