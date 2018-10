Az ünnepi fényeket már most szerelik Fehérváron

Kaptak hideget-meleget egyaránt a Városgondnokság munkatársai, amikor kiderült, hogy múlt héten már megkezdték a karácsonyi díszkivilágítás felszerelését. Csakhogy az igazság az, hogy máskor is október elején kezdődött a szerelés, csak épp nem volt akkora hír. Most is inkább az az újdonság, hogy plusz elemek kerülnek az ünnepi díszek közé.

Kész skandalum egyesek szerint, hogy már múlt héten szóba kerül a karácsony Székesfehérváron – a díszkivilágítás felszerelését ugyanis megkezdte a Városgondnokság, mégpedig többek közt a Palotai kapu téren és a Liszt Ferenc utcában. Ezért a város kapott már hideget-meleget egyaránt. Van, aki szerint túl korán van ez még így október elején, míg mások úgy vélik, nem lehet elég korán kezdeni az ünnepi felkészülést. A karácsonyimádókon kívül ilyenek ugye az üzletközpontok is, amelyek némelyikében bizony már szeptemberben megjelentek a karácsonyi díszek. Ez ma már nálunk sem szokatlan, ahogy – mint kiderült – az sem, hogy a jó munka érdekében időben elkezdjék a díszkivilágítás felszerelését a megyeszékhelyen. Megkérdeztük ugyanis Bozai István városgondnokot, mi az oka a korainak tűnő kezdésnek:

– Már tavaly is október elején elkezdtük felszerelni a karácsonyi díszvilágítást. Több, mint három kilométer fényt szerelünk fel, alvállalkozót nem szeretnénk igénybe venni, ezért a rendezvénytechnikai csoportunk három villanyszerelőjének ennyi idő kell, hogy nagy biztonsággal elkészüljenek advent első hétvégéjére. Advent idejére lesznek felkapcsolva a fények, addig csak a szerelési munkákat végezzük – tudtuk meg. Adventig tehát idén is csak elképzelni tudjuk, milyenek is lesznek a város ünnepi fényei. Utánanéztünk, advent első hétvégéje december 2-ára esik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

S ha már karácsonyvárás, idejekorán eláruljuk, hogy az utolsó adventi vasárnap pedig december 23-án lesz, tehát a 2018-as esztendő legvégén, a karácsonyi időszakban várható még egy szép nagy, hosszú hétvégével is felérő ünnepi időszak. Székesfehérvár ünnepi fények szempontjából ebben az időszakban egyébként további látványosságokkal is szolgál, merthogy kiderült: az már most biztos, hogy várhatunk újdonságokat a témában. – Folyamatosan fejlesztjük a város díszvilágítását, idén közel 20 millió forint értékben szerzünk be új elemeket. Sok új helyre is szerelünk fényeket. Idén az Oskola utcában, a Kossuth udvarban, az Órajátéknál, valamint a megújult Országzászló téren és a Távírda utcában is lesz ünnepi díszkivilágítás, továbbá a vasútállomás előtti térre szintén helyezünk ki adventi fényfüzéreket, díszeket – árulta el Bozai István városgondnok.