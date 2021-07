Ünnepélyes keretek között adták át a modern lőteret Csákberényben

Megfeszített munkatempóban dolgoztak a kivitelezők, hogy a 13. FITASC Kombinált Lövészeti Európa-bajnokságra elkészüljön a település határában kialakított lőtér.

A vadászkürtök hívó szavára sereglettek össze a vendégek a csákberényi lőtéren, és a versenybírók, illetve a csapatok bevonulása volt a következő mozzanat az ünnepélyes átadón. Az ítészek, a piros mellényes hölgyeket és urakat taps fogadta éppúgy, ahogy a saját himnuszaikra, ábécés sorrendben bevonuló, összesen 14 ország alakulatát.

Utolsóként érkezett az ünnepi emelvény elé a hazai csapat, és a magyar himnusz hangjai még el sem ültek a halmokkal és támfalakkal tarkított tájon, máris ünnepi beszédek kezdődtek.

Magyar Csaba köszöntötte elsőként a megjelenteket. A Magyarországi Vadászlövészek Egyletének elnöke elmondta, hogy örömére szolgál, hogy a közelmúlt nehézségei ellenére megtarthatjuk azt a versenyt, ahol 14 nemzet méri össze tudását. Az egylet vezetője ígéretet tett arra, hogy mindent el fognak követni annak érdekében, hogy minél több verseny legyen Csákberényben.

Macsek Lajos, a Vértes­erdő Zrt. vezérigazgatója is megköszönte a csapatoknak, hogy eljöttek, mert megtiszteltetés a szervezők számára, hogy Európa legjobb lövé­szeivel avathatják fel a pályát.

– A Vérteserdő Zrt. munkatársainak külön köszönet jár, hogy szinte embertelen munkával, de határidőre elkészültek a pályával, mondta Vécsei László polgármester, aki kérte a versenyzőket és a bírókat, hogy pihenőidejükben látogassanak el Csákberénybe, melynek a régi neve Vértesgyöngye volt és ott ismerkedjenek meg a település nevezetességeivel, jó boraival és kiváló kézműves sajtjaival.

Törő Gábor országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a térségnek eddig is nagyon jelentős turisztikai vonzereje volt, az új pályának köszönhetően ez, illetve a régió fejlődése tovább fokozódik.

Az Agrárminisztérium nevében Zambó Péter köszöntötte a versenyzőket. Az erdőkért felelős államtitkár emlékeztetett: – Nehéz időszak van mögöttünk, sok veszteséget kellett elszenvednünk, mint például Igaly Diana elvesztését. Gondoljunk és emlékezzünk rá most is, megbecsüléssel, de közben tegyünk lépéseket előre és erre jó példa, hogy itt és most 14 ország versenyezhet. Az államtitkár elárulta, hogy a lőtér főpróbája már két hete megtörtént, és bízik abban, hogy a most felsorakozott versenyzők is elégedettek lesznek a körülményekkel és a minőséggel.

Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a 2021-es Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás megvalósításáért felelős kormánybiztosa beszélt a tűző napon álló hallgatósághoz utoljára. Mint mondta: – A vadászat és a lövészet elidegeníthetetlen része az emberi kultúrának.

A politikus felhívta a figyelmet, hogy három hónap múlva kezdődik a 20 napos világkiállítás, amire a szervezők ugyanolyan elszántsággal készülnek, mint a versenyzők erre a bajnokságra. Ezt követően hivatalosan is megnyitotta a lőteret és magát a 13. FITASC Kombinált Lövészeti Európa-bajnokságot.

A versenyek három napon át zajlanak, minden délelőtt 9 órakor dördülnek el először a fegyverek és vasárnap délután lesz az eredményhirdetés.

A záró taps után újra felharsantak a kürtök, jelezvén, kezdetét vette a verseny és annak első, talán legkellemesebb mozzanata, mindenki bemehetett a sátor árnyékába a tűző napról, és ismerkedhettek, valamint vacsorázhattak Európa legjobb lövészei.