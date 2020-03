Ülésezett a képviselő-testület Móron

Az északi város is mindent elkövet, hogy a minimálisra csökkentse a koronavírus okozta veszteségeket, de közben az élet nem állhat meg, ezért megtartotta soros ülését a képviselő-testület.

Szerda délután egy órakor ült le Mór vezetése a Láncos-kastély emeleti termében. Nem kevesebb mint 32 napirendi pontot tárgyaltak a városatyák, köztük olyan sokakat érintő ügyeket is, mint a fogászati körzetek ellátásának biztosítása, a helyi civil és sportszervezetek, illetve a helyi történelmi egyházak támogatása vagy akár a Móri Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati adóhatóság 2019-es tevékenysége. Szóba került a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása, ahol megemelkedtek a térítési díjak, de szavaztak olyan személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjaival kapcsolatban is, mint az étkeztetés, a nappali ellátás, illetve a most különösen aktuális házi segítségnyújtás. Volt javaslat az önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok díjazásáról szóló rendelet módosítása tárgyában is. Megváltozik a tervek szerint a forgalmi rend a Kodály utcában, és napirendre került újra a hamarosan készülő Mór–Bodajk kerékpárút kérdése is. Az ülés követően a városatyák visszavonultak a zárt ülésre.