Újragondolják a fejlesztéseket Börgöndön

A reptérfejlesztés ügyében történt fejleményekről Vargha Tamás országgyűlési képviselőt kérdeztük.

Most mindenki arra kíváncsi, mi épül majd a repülőtéren?

– A kormányhatározat ezt pontosan nem mondja ki, de határidőt szabott az illetékes minisztereknek ahhoz, hogy dolgozzanak ki egy koncepciót a repülőtér hasznosítására.

Sokan találgatnak, és azt vizionálják, hogy hatalmas szállító repülőgépek érkezhetnek dübörgő hajtóművekkel. Volt már ilyen, és annak idején, amikor először felmerült hasonló, tiltakoztak a környékbeliek.

– Igen, volt már ilyen. Sok-sok éve napirenden van már a börgöndi repülőtér fejlesztésének ügye. A kommentekből is kiolvasható, hogy sokféle vélemény van, és sokféleképpen gondolkodnak erről az emberek. De én azt gondolom, előbb nézzük meg, hogy milyen koncepció alakítható ki, és milyen repülőtér építhető meg. Székesfehérvár országgyűlési képviselőjeként csak olyan fejlesztést tudok támogatni, amely jó az itt élőknek, jó a fehérváriaknak, jó

a városnak, és mindenki profi tál belőle. Ezt így tettem eddig és így teszem majd ezután is. Azokon az egyeztetéseken, ahol a nagyobb fejlesztésekről, bővítésekről a közelmúltban döntés született, mindig ott voltam aktív, és sokszor alakító résztvevőként. Így volt ez a kórház esetében, vagy például akkor, amikor a Szent István Király Múzeum 21. századi nívójú fejlesztéséről született döntés. A képviselőnek az a dolga, hogy ilyenkor jelen legyen és a város, a városlakók érdekeit képviselje. Így lesz ez a repülőtér esetében is.

A jelenlegi üzemeltető, az Albatrosz Repülő Egyesület terve alapvetően kisgépes repülésről, üzleti gépekről és ehhez párosulva sportrepülésről szól. Mi a véleménye erről az elképzelésről, amely már jó ideje elkészült?

– Igen, ismerem az elképzelést, de rengeteg koncepció született az elmúlt húsz évben. Elhangzott már, hogy legyen csak cargo, legyen csak sportrepülés vagy csak személyszállítás, ilyen és olyan reptérfejlesztést képzeltek el olyanok is, akik még soha nem fejlesztettek semmilyen repülőteret sehol a világon. Sok fantasztikus elképzelés volt már. Az Albatrosz Repülő Egyesület fontos része a város életének, az ő munkájukat és jelenlétüket, amit csinálnak és képviselnek, azt mindenképpen támogatni fogom, mint ahogyan ezt a múltban is megtettem. Segítettem a Nemere-projektet is, hiszen egy fantasztikus múltú repülőgépet építenek újjá. Ők fontos részei tehát a város életének, és jók az elképzeléseik. Meglátjuk, mit hoz a jövő, az ő véleményüket is természetesen képviselem az egyeztetéseken.

Április végi időpontot jelölt ki a kormányhatározat. Aznap már tudhatjuk, hogy mi épülhet fel?

– Április 30-ra egy koncepciónak, egy munkának kell elkészülnie, azt vissza kell majd vinni a kormány elé, amely azt megvitatja, és ha döntés születik, akkor az természetesen mindenképpen nyilvános lesz.

Akkor nyilván a koncepció alapján dől el majd az is, hogy mikor kezdődhet el a beruházás…

– Azt, hogy mikor kezdődhet el bármi és az mennyibe fog kerülni, milyen ütemezésben, hány év alatt valósulhat meg a tervezett beruházás,

milyen, még el nem végzett vizsgálatok szükségesek az építéshez, azt a koncepciónak tartalmaznia kell. Máshol is léteznek hasonló reptérfejlesztési tervek.

Volt bármi oka annak, hogy Börgönd-Székesfehérvár ügye most előrébb került, mint az ország repterei közül egy másik?

– Nem hiszem, hogy ennek különösebb oka lett volna. A képviselők hol együtt, hol külön-külön részt vesznek a megbeszéléseken, mi természetesen saját városunk fejlesztési elképzeléseit próbáltuk előrébb vinni. Egymástól különálló, független volt a döntés.

A reptérberuházás összekapcsolható lesz más egyéb beruházással? Ipari parkkal például?

– Igen, erről is szó van, és ezzel is foglalkozunk. Olyan fejlesztést tudunk csak támogatni, amely a városnak jó és hasznos, az érdekeit szolgálja, s ez vonatkozik egy esetleges ipari park létesítésére is a repülőtér területén. Azzal kiegészíthető, s ha szüksége van rá a városnak, akkor azt természetesen támogatnunk kell.

