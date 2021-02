Újra zöld sétaút köti majd össze Enying központját a patakkal

A Fő tér vonalai már szépen látszanak, bár a munkálatok még nagyban folynak a Zöld város Enying projekt keretein belül.

A program célja a település központjának déli hangsúlyát adó Fő tér és Petőfi park (a Batthyány-kastély kertje) zöld infrastruktúrájának teljes rekonstrukciója – mondta el lapunknak Viplak Tibor polgármester. Továbbá a várost nyugat felől határoló Cinca-patak völgyének rekreációs és kiskerti gazdálkodási célú feltárása az ökológiai folyosó rekonstrukciójával, illetve ezeknek az elemeknek egy működő városi zöld infrastruktúra hálózattá alakítása az egyes területek megnyitásával és összekapcsolásával a város fő útja (a Kossuth utca) felől.

A Kisvárosi Program keretén belül remélik, hogy több területen is lehetőségük adódik majd pályázni

A fejlesztés során a terület súlypontjában kialakul a Zöld város központ, amely kiszolgálja a fejlesztendő területeket, valamint teret biztosít a program közösségi és gazdaságélénkítési elemeinek egy használaton kívüli épület átalakításával. A zöld központ gyalogosan és kerékpárral egyaránt megközelíthető lesz.

Sok kérdés merült fel

A tájékoztató a város közösségi oldalán is megjelent, s a kommentelők egyebek között azt firtatták, hogy lesznek-e a területen növények, fák, illetőleg mi lesz a sorsa a Batthyány-kastélynak. Néhányan a Cinca-patak rendezetlenségét említették, egy illető meg egyenesen Nazca-vonalaknak titulálta a tér látható felületét. Ezekre is rákérdeztünk a városvezetőtől.

– Az építkezés mintegy fél éve tart Enying központjában, így fokozatosan láthatóvá válnak a nagyobb változások. A Zöld város pályázat nagy segítség nekünk, hiszen olyan fejlesztések valósulhatnak meg általa, amire egyébként nem lenne erőforrásunk – foglalta össze Viplak Tibor polgármester. – A pályázat során megújul a főtér és annak környéke, a kastély előtti tér, feltárul és új funkciót kap a Petőfi park, az uszoda felé új út készül szintén a jobb átjárhatóság miatt, újra zöld sétaút köti majd össze a város központját, a Szabadság teret a Cinca-patakkal, ahol egy felduzzasztott új tó készül, és mindezt kiegészíti egy új közösségi tér a Zöld város központ épületében.

Látványos változás

A korábbi főtér kitisztult, feltárult, ami önmagában is látványos változás. Kialakultak az új útvonalak, melyek elsősorban a tér körüli fontos helyeket kötik össze a gyalogos közlekedést segítve. A forgalmasabb gyalogos útvonalakra és a kerékpárútra egységes, kiselemes térkő burkolat került. A kastély előtt korábban értékes gránitburkolat volt lerakva, ez is felhasználták az új kialakításnál, de a sokkal kevésbé forgalmas útvonalakon. Rendeződtek a tér körüli területek, és új parkolók létesítésére is lesz lehetőség. Az egyik legfontosabb gyalogos útvonal egyrészt a rendelőintézet felé érkezik meg, másrészt az eddig kicsit furcsa és rendezetlen teresedés megszűnik, és egy parkolósáv alakul ki. A tér hátsó részére (a gyógyszertár felé) fasor kerül, így nem zavarja majd az ott lakókat az új tér, és kicsit kiszélesedik a hátsó út.

Rendeződnek a kastély körüli területek, így idővel – egy következő szakaszban – a Batthyány-kastély felújítása is megkezdődhet.

A főtér nagyrészt zöld lesz (gyep és növények), ami kellemes hőérzetet biztosít majd a meleg napokon is, és jóval több fa ültetésére kerül sor, mint ami korábban a téren volt. Lesznek árnyékot adó találkozóhelyek padokkal, és a tér közepére is kerülnek fák. Ezeknek természetesen idő kell, hogy megnőjenek, de már ültetéskor látványos lesz a változás. A zöldesítésre tavasszal kerül sor, a főtér teljes egészében nyár előtt nyeri el végleges formáját.

A kastély mellett új út épül az uszoda felé

Ez több dolog miatt fontos: egyrészt feltárul a tér, ami már most is jól látható, hiszen elbontották már az akadályokat, kerítéseket. Másrészt erre az útra felfűzve a későbbiekben további parkolókat lehet létesíteni, ha a városnak szüksége lesz rá. A kastély másik oldalán csak néhány autónak van hely, és ott nincs bővítési lehetőség, de itt az új út mentén egy következő szakaszban megsokszorozható lesz a parkolóhelyek száma.

A Petőfi parkban a növényzet nem csökken, sőt ide is több fa és kisebb cserje kerül. Ami nagy változás, hogy lesznek gyalogos útvonalak, és egy főtengely világítással, mely levezet egészen a Zöld város központig és a Cinca-patakig.

Új funkciók

Látványos változás lesz ez, hiszen az eddigi sötét, bezárt park átlátható, rendezett parkká alakul Enying szívében. Az elképzelések szerint új, eddig hiányzó funkciókkal gyarapodik: játszótérrel, fitneszparkkal, találkozóhellyel, panoráma parkkal, kutakkal és egy új színpaddal. Jelenleg a sétányok kialakítása zajlik, de már látható egy-egy átalakítás is, mint például a panoráma parké.

A tó és környéke nagyrészt már elkészült, de a növényesítés egy része még hátra van. Erre is tavasszal kerül sor.

A Zöld város központ egy olyan épület, ami összeköti az Öreghegyet és a tavat a Petőfi parkkal. Itt akadálymentes mosdó létesül, de kültéri mosdók is, melyek jól használhatóak lesznek a különféle rendezvényeken. Zajlik az épület átalakítása, a látványosabb elemek tavasszal épülnek.

A lakosság részéről más kérdések is felmerültek, melyek nem a Zöld város projektet érintik. Viplak Tibor ezekre is választ adott.

A vízelvezető árkok kialakítása folyamatban van a közmunka programban. A Batthyány-kastély tekintetében, a parkolók és a gyalogátkelőhelyek kivitelezési munkálatai kapcsán az önkormányzat munkatársai folyamatosan figyelik a releváns pályázati forrásokat, hogy e hiányosságokat is mielőbb orvosolni tudják. A Kisvárosi Program keretén belül remélik, hogy több területen is lehetőségük adódik majd pályázni. Jelenleg a Budai Nagy Antal utcát újítják meg, és továbbra is keresik a külső forrásokat az utak aszfaltozására.

