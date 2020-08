Újra kinyitották Kajászó iskoláját, teszik ezt elszántsággal és a jövőbe vetett hittel

Hintóval szállították át az óvodából a tíz első osztályost az iskolába, az ünnepi eseménynek megadván a módját. A 2009-ben megszűnt intézmény egyelőre fiókiskolaként nyitotta újra kapuit.

„Nagy nap ez a mai, nagyobb helyen is nagy nap lenne” – mondta Császár Roland polgármester a bensőséges hangulatú ünnepségen. Elhangzott többször

is a „mérföldkő” és hasonló magasztos kifejezések, de semmi túlzás nem volt bennük. Kajászó szép kis ezerlelkes falu a Váli-völgyben, de egy időben eléggé megfogyatkoztak benne a fiatalok, túl sok gyermek sem született. Az autópálya közelsége, s a völgy fellendülése azonban itt is megtette hatását, nem beszélve az új polgármester és testülete szilárd elhatározásáról. Épül a lakópark, fiatal családok költöztek a szerencsés fekvésű településre, így született az elhatározás a közoktatás újraindításáról.

A vasárnapi ünnepélyes tanévnyitó mozgalmasra sikeredett, Kocsis Gábor művelődésszervező forgatókönyvet állított össze az örömteli eseményekről.

Császár Roland polgármester és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos először ellátogattak a Pfeiffer családhoz, ahol nemrégiben

hármasikrek születtek. A három kisfiúnak ajándékot, kelengyecsomagot és babavigyázó szerkezetet vittek, majd a közeli óvodához vezetett az útjuk. A

helyi születésű polgármester megidézte a nem is túl régmúltat az ízlésesen felújított, tetővel ellátott óvoda tornácán a helyiek összefogásáról. Mert

Kajászón csak 1977-ben nyílt óvoda a volt téesziroda helyén, ez a hiány a környéken is ritka volt. Azóta persze korszerűsítgették, de végül az előző

testület sikeres pályázata nyomán 54 millió forintos területi fejlesztési összegből, 75 milliós kormányzati támogatásból és 19 millió forintnyi

önkormányzati hozzájárulásból elkészült az épület tetőtérrel, tornaszobával, tágas belső terekkel. A Gyöngysor Óvodát Mester Nikolett óvodavezető vette át

jelképesen a gyerekekkel együtt, tavasszal elmaradt az ünnepség.

Császár Roland polgármester Orbán Viktor miniszterelnök augusztus 20-iki beszédéből idézett, mondván: „Minden magyar gyermek egy újabb őrhely a

hazában…”, s Kajászón az óvoda és az iskola az első helyen áll a fontossági sorrendben, mondta. Tessely Zoltán avató beszédében adatokat sorolt,

összekapcsolván múltat és jelent e fontos napon. Kajászón már 1630-ban működött református iskola, felújított állapotában áll még mind az 1870-ben épített felső és az 1898-ban emelt alsó traktusa, romantikus zöld környezetben.

„A közösség lelke a gyermek” hangsúlyozta Tessely Zoltán. Bacsa Ildikó színművész verse után a jelenlévők – lábzsákban, arcvédő maszkban – nézték

meg az óvodát, majd megérkeztek a lovas fogatok, hogy átszállítsák a „nap hőseit” az iskolába.

Korszerű, felújított tanterem, magas, tágas tornaszoba, okostábla, melegítőkonyha, étkező, képek a falakon – az önkormányzat két és fél millió

forintot, s önkéntes munkát fordított-szervezett a hibátlan kezdéshez. Csapó Tamás, a martonvásári Beethoven Általános Iskola igazgatója köszöntötte a

kajászói telephely újrakezdő iskolásait. Jelen volt az évnyitón Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ vezetője, aki sokat tett

kollégáival egyetemben a gyors iskolanyitásért. Bíznak a jövőben, s abban is, hogy a járvány miatt nem kell otthon maradni, ebben mindenki erősen

reménykedik. Kaszab Zsófia osztályfőnök és Bodorné Tamás Ágnes napközis tanítónő fogadták a hat kisfiút és négy kislányt – a kajászói iskola történetének

új főszereplőit.