Újjászületett a Bakonyban bújó zsáktelepülés, Gúttamási egyetlen bekötőútja

Hivatalosan is átadták, sőt, meg is áldották a Gúttamásit és Isztimért összekötő utat és az azon járókat pénteken délután.

Igazi ünnepnap volt ez az isztimériek számára, hiszen évtizedes probléma volt a faluba vezető egyetlen út állapota. A keskeny útpálya és a padka is változásokért kiáltott. Hangját a rajta haladó kerekek dübörgése tolmácsolta és annyi idő után a fohásza meghallgattatott.

Az átépített, járdaszegélyekkel és felfestésekkel biztonságossá tett kereszteződés mellett, a parkban Gömbösné Rostaházi Judit polgármester elmondta: -Az út szimbolikus, egyrészt mert összeköti a múltat, amikor az ősök első lábnyoma erre vezettek és az előttünk álló jövőt is, éppúgy, mint a két egymáshoz tartozó településrészt is.

Törő Gábor országgyűlési képviselő elmondta: A Magyar Falu Program célja a települések életminősítésének javítása, és egy ilyen új út nagyban hozzájárul ehhez. A 380 milliós beruházás kényelmesebbé teszi az utazást a lakóhely és a munkahely között. Az ezt célzó program nem áll le, haladunk tovább.

Ezt támasztotta alá beszédében Molnár István, a Magyar Közút Fejér megyei Igazgatója, aki elmondta, hogy nemrég Sárkeresztesen adtak át egy hasonló utat és hamarosan Nagyveleg területén kezdődnek munkálatok, sőt, később Bodajk és Fehérvárcsurgó között is új út kanyarog majd.

A szakember azt is elmondta: – Az Isztimér felé vezető útnak és a Guttamási átkelési szakaszának felújítása során a legnagyobb gond az volt, hogy csupán 5 méter széles volt az út, két egymással szembe haladó autóbusznak le kellett húzódni a padkára, hogy elférjenek. Magas padka beépítésével próbáltuk védeni a csapadékvíztől a Keresztelő Szent János templomot is, miközben 1500 köbméter aszfaltot dolgoztak be munkatársaink a majd két kilométeres útba.

Szép, egyenes út lett a korábbi helyén, így most többen amiatt félnek, hogy megemelkedik majd az új útpályán alkalmazott sebesség, Az óvodánál nagy fényvisszaverő képességű figyelmeztető, arrébb pedig korlátozó táblával igyekeztek növelni a biztonságot.