Újfajta fű terjed nálunk, kiszorítva az őshonos növényeket a megszokott élőhelyükről

A fűfélék mindig is jelen voltak a környezetünkben, sőt akkor is, amikor még nem volt, aki rájuk lépjen. Ám ahogy annyi élőlény esetében igaz, úgy a fűnek is megvan a maga ideje és helye.

Megszokott látvány, hogy a liget, a tópart és a rendes házak tiszta udvara fűvel fedett. Amióta kiemelt szerepet kap ez az apró, ám erős növény, azóta mindenre lehet fűmagkeveréket venni. Legyen az árnyékos, napsütötte, szikes terület vagy éppen állandóan nyírt sportpálya. Aki vágott már füvet, az tudja, hogy a legtöbb helyen megtelepszik sok más, cseppet sem az egyszikű füvek közé tartozó növény is. Messziről azt az összhatást nyújtja, mintha része lenne a pázsitnak, de nem az. Ha ezek elszaporodnak, a pázsit már nem pázsit többé. Most egy másik fűnek jött el az ideje Magyarországon. Ideje van, de helye nincs, ezért sajnos csinál magának. Nem csak befészkeli magát a többiek közé és elterjed. Ennél sokkal agresszívebben „jár el”, de hogy pontosan hogyan, az hamarosan kiderül. Egy új, veszélyes észak-­amerikai inváziós faj, a homoki prérifű egyre jelentősebb hazai elterjedését vizsgálják az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai. Két éve jelent meg Magyarország mésztelen és meszes homokterületein egyaránt az Észak-Ameri­kában őshonos homoki prérifű (Sporobolus cryptandrus), amely nem véletlenül tartozik az özönfüvek nemzetségébe. Ez a fűféle erőteljes csomókat képző, sekély gyökérzetű évelő növény. Nagyon jellegzetes a fajra a levélhüvely peremén található, sűrű és elálló, fehéres szőrkoszorú, valamint hogy virágai ritkán bomlanak ki teljesen. A fajnak igen apró, alig egy milliméteres, könnyen terjedő magjai vannak, amelyek nagy valószínűséggel tartós magbankot is képeznek. Jól tűri a taposást és a szárazságot, amit az is segít, hogy szénasszimilációja egy igen víztakarékos, úgynevezett C4-es fotoszintézisút segítségével valósul meg. Szóval az általunk preferált vörös csenkesz, angol perje vagy más, megszokott és megszeretett fűféléknek esélyük sincs. Ha valamelyik mégis ellen tudna állni a hatalmas csomókat alkotó gyökérzetnek, és ezzel párhuzamosan a szárazságnak, azt a homoki parlagfű más módszerrel öli meg. Az özönfüvek sikere nemcsak az erejüknek és az ellenálló képességüknek köszönhető, hanem a vegyi fegyverüknek is, ugyanis bizonyítottan ott van a tarsolyukban az allelopátia is. Ez azt jelenti, hogy a környezetükbe olyan anyagokat juttatnak, amelyekkel más fajok megtelepedését és növekedését gátolják. Persze mondhatnánk, hogy a fű az fű. Örüljünk neki, hogy szép, erős és zöld, kaszálják le és etessék meg a tehenekkel, de azok se marhák, ugyanis a legelő állatok sem fogyasztják el, így a kaszán kívül valóban nincs természetes ellensége. Debrecen belterületén, fajszegény leromlott gyepekben megtelepedve, gyakorlatilag egynemű, más növényfajt alig tartalmazó, összefüggő foltokat, néhol többhektáros állományokat képez. Az idei év nyarán az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Montana Tech University munkatársainak bevonásával a két kontinensre kiterjedő kutatási projektbe kezdett, amelynek célja a növény termőhelyi körülményeinek és környezeti igényeinek feltárása. Mindent el kell követniük a szakembereknek, mert a jövevény elveszi a szálastakarmányt adó hasznos növények életterét. Az is valószínű, hogy a megjelenése nem véletlen. Mivel a faj kifejezetten a száraz és meleg termőhelyekhez alkalmazkodott, várható a további terjedése a klíma­modellek által előjelzett szárazság és hőmérséklet-emelkedés miatt.