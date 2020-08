Újból engedélyezték a légi szúnyogirtást, kevés volt a földi

A megyében e héten 100 hektáron volt légi, biológiai, és 800 hektáron földi, kémiai szúnyoggyérítés.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) arra jutott, a megfelelő mértékű gyérítés a meglévő biológiai, illetve földi, kémiai módszerekkel már nem biztosítható. Ezzel együtt az egyik hírműsorban kialakult egy kisebb vita a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége és az OKF között arról, hogy a földi gyérítéssel megbízott konzorcium milyen okból nem volt képes megbirkózni a feladattal. A szövetség elnöke úgy vélte: „alulbecsülték a munkát repülőgépek nélkül. Túl kevés földi gépet alkalmaznak, nem fejlesztettek megfelelő módon”. Szerinte több földi géppel és nem egész éjszaka, hanem csak az esti néhány órában permetezve, amikor a szúnyogok aktívak, nagyobb lett volna a földi, kémiai szúnyoggyérítés hatékonysága. Ezzel szemben az OKF sajtóreferense azt hangsúlyozta: „a szerződés feltételeinek maradéktalanul eleget tett a konzorcium”, amely háromszoros kapacitással rendelkezik ahhoz képest, amit az OKF elvár.

Akárhogyan is: a légi gyérítés környezetvédelmi megfontolásból történő leállítása megfelel az uniós trendeknek. De közben a járványügynek is igaza van: a szúnyogok – csípés kellemetlen érzésén túl – több fertőző betegség terjesztői is lehetnek, ráadásul az utóbbi években több olyan trópusi szúnyogfaj megjelent, amely forró égövi betegségeket terjeszt. A Sars-CoV-2 árnyékában pedig kinek hiányzik újabb betegség? A Nemzeti Népegészségügyi Központ július 27-ei sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy az országos tisztifőorvos 180 napra engedélyezte a légi kémiai szúnyoggyérítést deltametrin és természetes piretrin hatóanyag-tartalmú biocid termékekkel. Post factum, azaz utólagosan, mert egy héttel korábban, július 20-án az OKF közleménye már előre jelezte: „a következő napokban a Tisza-tó térségében, Szolnok környékén és néhány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen földi és légi kémiai kezelések lesznek.”

Az OKF riportjait áttekintve kitűnik, hogy légi biológiai gyérítésre Fejér megyében elsőként ezen a héten, július 27-én került sor, 100 hektáros területen. A földrajzi egység megnevezésénél azonban, pesties elnagyoltsággal, csupán a „Vízpart – agglomeráció” olvasható, amely éppúgy lehet a Duna partján, mint a Velencei-tó körül. Lapzártánkkor a legutolsó elérhető előrejelzés a 21. heti volt, amiből megállapítható, hogy augusztus 2-ig, azaz a hétvégén újabb Fejér megyei területen már nem várható sem légi, sem földi gyérítés.