Újbarok: a hely kicsi, de jó!

A déli fekvésű oldali járdát térkövezik a kis faluban, mert ott tolják a babakocsit és ott sétálnak többnyire, de hamarosan következik az árnyékosabb is. Erős fényben enyhet adó.

Talán a hajdani termelési riportok mintájára túl szépnek találják Újbarok, német nevén Neudörfl (újfalucska) májusi leírását, pedig nincs benne túlzás. Ez a község kicsi, de jó, szokta mondani Schnobl Ferenc polgármester, aki 2010 óta igazgatja a települést. A helyi rendeletükben régóta afféle helyi törvényként szerepel, hogy a főutcán csak cseresznye- vagy meggyfát ültethetnek pótlásul és újként is, s tavasszal bír bizonyítással, hogy jó rendeletet alkottak a képviselők. Az a virágzás olyankor! Amúgy is szép, rendezett, széles a főutca, meg a többi is, ahogy mondani szokás, a svábok nyomán. Pedig a 442 lakosnak már csak egy része a hajdani német telepesek leszármazottainak, a kitelepítés és az idő megtette a magáét. A polgármester egyébiránt mányi sváb család leszármazottja, Újbarokra nősült, s nála jobban alig szereti bárki helybéli is a települést. Vagyis itt mindenki magáénak érzi a helyet, vigyázzák, védik. S ez az ingatlanaik értékén is meglátszik.

Emelkedik a lélekszám, a 2010-beli 363-hoz képest 442-en állandó lakosok, s a Liponya-­dűlőn is laknak. Szőlőskertek már nincsenek, keresik az új telkeket. A polgármester szerint a félezer lakosú Újbarok még ugyanilyen nyugalmas és szerethető lenne. Ha meghirdetnek egy házat, ami drágább, mint a szintén takaros, rendezett Száron, egy-két hét alatt elkel. Közel az autópálya, Bicske és Tatabánya, Budapest sincs messze, ennek ellenére a falu csöndes, nincs átmenő forgalom, csak Szár felé, ahol van bolt, iskola, óvoda. Három kilométernyire. A költségvetésük nem magas, ebből gazdálkodnak okosan, mondja Schnobl Ferenc. Most térkövezik a főutca déli oldalát tizennyolcmilliós költséggel, 14,5 milliót pályázaton nyertek, a többit önerőből fizetik. Ebből a napos oldali járdázásból némi sértődés támadt, mondván, hogy a másik oldal az árnyékos vagy sötét oldal lenne? Persze ma már mindenki mosolyog rajta, amúgy is sorra kerül a másik is, s a Magyar falu programban is pályáznak kisebb-nagyobb dolgokra.

Felújították a községházat, a művelődési házat, az orvosi rendelőt, bővül a több települést kiszolgáló szennyvíztelep, közpark és játszótér hívja a fiatal családosokat, s minden közösségi eseményt bensőséges ünnepségen tartanak meg. A sváb tájházon kívül számos gyönyörűen felújított régi ház őrzi a múlt megőrizni való emlékét. Az önkormányzatnak a helyiek felé való gesztusa, hogy nyáron másfél hónapig ingyenesen igénybe vehető játszóházba várják a gyerekeket a felújított művelődési házba. Ez csakugyan kicsi, de jó hely.