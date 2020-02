Újabb természetbe hívogató látványossággal gyarapodik Mór

Hamarosan elkezdődik egy beruházás, melynek befejeztével egy via ferrata vezet majd a régen felhagyott kőbánya csúcsára.

Gombamód szaporodnak várhatóan a via ferraták, vagyis a vasalt utak. Olyan utakat kell elképzelni, amelyen előzetesen felszerelt létrák, lépcsők, hidak és fémkábelek segítik az előrehaladást. Van olyan hely, ahol beiktatnak egy-egy kiépítetlen szakaszt, ám azt csak gyakorlott sziklamászók számára elérhető, ugyanakkor a megépített via ferrata pálya is igényel némi gyakorlatot, fizikai állóképességet és nem utolsósorban direkt ehhez kialakított felszerelést. Az ábécé betűivel jelölik a nehézségi fokozatokat, az „A” a legkönnyebb az „F” a profi pálya.

Azért várható, hogy egyre több ilyen lesz, mert kilencszázötven millió forintból bővíti a lakosság sportolási lehetőségeit idén a kormány. Ezt Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos jelentette ki korábban egy sajtótájékoztatón. A politikus elmondta: a kerékpározás népszerűsítéséért elindítják az Országos Bringapark Programot, a futás és a sziklamászás feltételeinek további javítása érdekében pedig folytatódik a tavaly elindított Országos Futópálya-építési Program és a Vasalt Utak Program.

A nyilatkozatból az is kiderül, hogy a bringaparkok és csak a futókörök építésére a kormány 400–400 millió forintot kíván fordítani, míg a most taglalt vasalt utak kialakítására 150 millió forint vissza nem térítendő támogatás jut.

A következő Móron

A következő, ami megépül, éppen megyénkben lesz, a Csóka hegyen, Móron. Valaha fehér követ bányásztak itt, főleg az építkezésekhez, hatalmas darabot hasítva ki az egyébként erdővel fedett Vértesből. A régóta nem működő bányát a Móri árok mélyén futó 81-es főútról is látni lehet, és bár a természet próbálja visszahódítani, amit elvettek tőle, de kevés sikerrel. A tájseb egészen új hasznosítása pályázati úton történik, vasalt utat építenek a kőfejtő oldalába.

A Vértes Alpintechnika lesz a kivitelező. Vezetője, illetve tulajdonosa, Kovács Tamás kérdésünkre elmondta, hogy már tavasszal elkezdődnek a munkálatok és a nyári szezon beindulásáig el is készülnek az építéssel.

Nemcsak egy létrát kell elképzelni, ami a sziklához van csavarozva, ugyanis a biztosítóberendezésekkel együtt közel kéttonnás terhelést is elbír egyben a szerkezet, de annak alkotóelemei egyenként akár 12 tonnát is.

A 3–5 méteres drótkötélszakaszokon egy ember szokott mászni, és úgy öt méterenként lehet egymás után menni a csoportok tagjainak.

Kovács Tamás azt is elárulta, hogy több pálya is készül, lesz „B”, „C” és „D” is, így a kezdőknek és az ügyesebbeknek is módjuk lesz kipróbálni magukat a terepen.

Még sehol sem volt gond

Arra a kérdésünkre, hogy nem veszélyes-e üzemidőn kívül arra járók, akár gyerekek számára a vasalt út, a cégvezető elmondta, hogy az elmúlt nyolc év tapasztalatai alapján még sehol sem volt ezzel gond.

Emellett ez a móri pálya egy olyan ingatlanon lesz, mely részben magántulajdonban van. Az egyik móri borászat vette meg a bánya nagyobbik részét, és ennek megfelelően ők is ügyelni fognak a pálya biztonságára, sőt kamera elhelyezésén is gondolkodnak.

A későbbiekben a Tatabányai Alpin Sport Klub által üzemeltetett, Vértes oldalába tervezett via ferrata egyedi lesz kicsit. A többit úgy alakították ki, hogy a pálya lentről felvezet, és onnan egy ösvényen lehet lesétálni. Itt azonban olyanok a terepviszonyok, hogy ez a vasalt út visszatér majd önmagába, vagyis a vállalkozó kedvű mászók oda érnek vissza, ahonnan elindultak.