Újabb tájékoztatást tett közzé Cser-Palkovics András hivatalos közösségi oldalán

Hétfőn délután Székesfehérvár polgármestere tájékoztatta a lakóközösséget a meghozott rendelkezésekről, amely érinti a tömegközlekedésben létrejött változásokat is.

Tisztelt Fehérváriak!

– Rendelkeztem arról, hogy az egészségügyben dolgozók Székesfehérváron is ingyen használhassák a helyi közösségi közlekedést április első napjától.

– A forgalomszámlálás adatai és a ma beérkezett utaskérések alapján időpont-módosításra és további mentesítő járatok beállítására kerül sor az alábbiak szerint: a 26A járat a Jancsár utcából 5:25, 13:25 és 21:25-kor kettő-kettő autóbusszal indul. A Kassai u./Nagyszombati u. megállóból a szabadnapi menetrenden felül 6:10-kor és 14:10-kor indul új járat, 22:10-kor kettő autóbusz közlekedik. A 15-ös járat a Csapó utcából 5:25 és 13:25-kor kettő autóbusz indul, egyik Angol utcáig, másik Amerikai fasor fordulóig közlekedik. A 21:25-kor induló járat az Amerikai fasor fordulóig közlekedik. Az Amerikai fasor fordulóból 6:08, 14:08, 22:08-kor indul autóbusz. Rásegítő autóbusz indul az Angol utca megállóhelyről 6:10-kor és 14:10-kor.

– Helyi gazdaságvédelmi intézkedések keretében egy új döntés is született: a városi élelmiszerpiacon április 1-jétől azok a bérlők (őstermelők, kereskedők), akik bérleményüket nem nyitják ki, és a piac más területén sem folytatnak árusítási és kereskedelmi tevékenységet, a bérleti díjfizetési kötelezettség alól mentesülnek. Azok a bérlők (őstermelők, kereskedők) pedig, akik az üzletüket nyitva tartják, árusítási, kereskedelmi tevékenységet folytatnak, 50% bérleti díjfizetési kedvezményben részesülnek.

– Rendelkeztem arról, hogy a szociális alap- és szakellátási szolgáltatásokért megállapított intézményi térítési díjak összegei nem emelkednek.

– A gyermek háziorvosok eheti rendelési beosztása is elérhető a városi honlapon: https://www.szekesfehervar.hu/gyermek-haziorvosok-1….

– Mostanáig 450 idős ember kért segítséget az Önkormányzattól, és igény szerint 89 adag meleg ételt szállítunk ki.

– A város telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amelyet 07.30 és 18.00 óra között a (22) 537-149, 537-611, 537-612, 537-651 és 537-652–es vonalas, valamint a 06-70-66-99-014 és 06-70-66-99-015 mobilszámon hívhatnak. E-mail: [email protected]ervar.hu.

– Városunkban a hatósági házi karanténban lévők száma: 44.

– Önkormányzatunk adományszámláján 61.151.500 forint van. Adományaikat továbbra is várjuk a járványügyi védekezés céljaira a 12023008-00153647-06700001 számon. A közlemény rovatba, kérjük, tüntessék fel: KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS.

– Már 441 fő jelentkezett önkéntesnek. A jelentkezéseket továbbra is várjuk az [email protected] címen.

– Az egyházak is kiveszik részüket az idősek és rászorulók segítéséből. A Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség vezetője jelezte felém, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt kibővítették szociális gondozó tevékenységüket, és egy 12 fős önkéntes csapattal látják el ezt a szolgálatot.

Ebben a mindannyiunk számára kihívásokkal teli, nehéz helyzetben nagyon fontos a folyamatos és hiteles tájékoztatás. A lakossági tájékoztatók mellett a városi honlapot (www.szekesfehervar.hu) és immár a városi applikációt is érdemes nyomon követni. A Székesfehérvár alkalmazást immár 4485-en letöltötték, használják. Az app Androidra és IOS-re is alkalmas, letöltéshez az elsők között hozza az áruház, ha a keresőbe beírjuk, hogy Székesfehérvár.

Kérem, aki teheti, maradjon otthon és vigyázzunk egymásra!