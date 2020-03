Újabb önkéntes tűzoltó egyesület jött létre Fejérben

Sárszentmihály, Sárpentele, Sárkeszi, Szabadbattyán és Úrhida lakosai két hete nyugodtabban hajthatják álomra a fejüket, jogerőre emelkedett a Sárszentmihályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Mátyás Szilárd elnökhelyettestől megtudtuk, az egyesületre főként azért volt szükség, mert Sárszentmihály földrajzi adottságai miatt a székesfehérvári hivatásos tűzoltóknak riasztástól számított nagyjából 17 percre van szükségük ahhoz, hogy a településre érjenek. Az új csapat legalább 5-10 perccel tudja megrövidíteni ezt az időt, amin akár emberéletek is múlhatnak. A sárszentmihályi önkormányzat segítségének köszönhetően már saját telkük is van, ami egyelőre üresen áll, de nyáron már egy gyorsszerkezetes épületet húznának fel rá, hogy a tűzoltófecskendőjük télre már fedett helyen tudjon parkolni.

Jelenleg 10-15 aktív taggal operálnak, többségük a faluból érkezett. Akadnak köztük olyanok, akik már többéves tűzoltói tapasztalattal rendelkeznek, de olyanok is, akik számára teljesen új ez a világ, továbbá pártolói tagok is, akik nem vonulnak az esetekhez. Árvizekre, tűzesetekre, balesetekre is fel lesznek készítve, tagjaik között vannak olyanok, akik elvégezték már a 40 órás tűzoltó tanfolyamat, voltak káreseteknél is. Az újoncoknak hétvégente tartanak egy-kétórás gyakorlatot, hogy a március 19-én kezdődő tanfolyamra már egy kisebb tudással vehessenek részt. Emellett Sárkeszin egy mentős kolléga felajánlotta a tagoknak, hogy mindenkinek megtanítja az újraélesztést, életmentős alapokat.

Elnökük Dropkó Krisztián lett, az ő, illetve Mátyás Szilárd fejéből pattant ki az egyesület ötlete. Parancsnokuk Fülöp Tamás húsz éve hivatásos állományú tűzoltó.

Mátyás Szilárd elmondta, az induláshoz hatalmas segítséget kaptak a Fehérvári Tűzoltó Egyesülettől, akik tűzoltófecskendőt, alapvető tűzoltási feladatok elvégzésére használatos eszközöket, porral, illetve habbal oltókat, kéziszerszámokat, láncfűrészt, áramfejlesztőt, kihelyezett szivattyúkat, sisakokat adományoztak a friss csapatnak, megspórolván ezzel nagyjából 5-6 évet nekik. Továbbá három légzőkészülékkel is rendelkeznek, így az életmentésben is részt tudnak venni. Hozzátette, a tűzoltóautón jelenleg nincs víztartály, csakis tűzcsapról tudnak tüzet oltani. Ezen szeretnének mielőbb változtatni, és felszerelni a fecskendőt egy 1000 literes tartállyal, hogy olyan helyen is el tudják kezdeni a tűzoltási folyamatokat a hivatásosok megérkezéséig, ahol nem áll rendelkezésre tűzcsap. Mint megtudtuk, erre szükség is van, hiszen a környéken vannak hiányosságok e téren. Jelenleg védőruha tekintetében állnak kissé hadilábon, de azon dolgoznak, hogy mielőbb minden tagjuk sajáttal rendelkezhessen.

Mi várható a jövőben?

Elsősorban az autó átalakítására, valamint a tűzoltószertár felépítésére törekszenek, ám hosszú távú terveik között szerepel további gépjárművek csatasorba állítása is. Ezen kívül várják az újabb tagokat is, elősorban Sárszentmihályról vagy a környező falvakból, a Sárszentmihályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösségi oldalán jelentkezhetnek azok, akik kellő késztetést éreznek magukban ahhoz, hogy kipróbálják a tűzoltóéletet.

Az önkéntesek segítik egymást

Megkerestük a Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnökét, Koppán Viktor Dávidot is, aki elmondta, hogy szívügyüknek tekintik az önkéntesek támogatását, főként mivel ők is rengeteg segítséget kaptak korábban. Úgy gondolja, hogy ha valakiben megtörténik az elköteleződés eme szakma iránt, akkor ha van rá lehetőségük, segítik egymást. A Sárszentmihályi ÖTE a Fehérvári Tűzoltó Egyesület német testvérvárosától kapott járművét, és egyéb tűzoltótechnikai eszközöket örökölt meg.