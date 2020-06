Újabb kupakgyűjtő létesült, ezúttal Cecén

Noha tudomásunk szerint a Bádogember nem Cecén lakik, most örülne, ha így lenne: egy fémszív áll a településközpontban.

A közelmúltban Alapon jelent meg egy ilyen „installáció”, ezt szúrta ki Sebestyén Éva önkormányzati képviselő is, aki már régóta gondolkodott azon, Cecére is elkélne egy hasonló építmény. Leolvasta hát a cég nevét az alapi változatról, s egy kisebb kutakodás után kiderült: a készítők bizony cecei telephellyel működnek. Nagy volt a boldogság!

– Először e-mailes megkeresést küldtem a cégnek, ahonnan egy-két héten belül sikerült is elérnem az illetékeseket. Velük megbeszéltem, mik a kivitelezés lehetőségei, majd a sok munkájuk miatt türelmet kértek tőlem – részletezte Éva. Aztán pár héttel ezelőtt csengett a telefon: elkészült a korábban csak tervezgetett fémszív. Ráadásul teljesen térítésmentesen. Éva végül a polgármesterrel közösen kezdett neki a helykeresésnek. Egy olyan területet igyekeztek választani, ahol a szív és annak tartalma biztonságban van, ahol nem rongálják meg azt vagy dobnak bele a műanyag kupakokon kívül más, oda nem illő tárgyakat – tudtuk meg. Így esett a választás a művelődési ház előtti térre.

– Sajnos mindig van kinek segíteni, még a környékünkön is – érvelt Éva, miért is hasznos a betontalapzaton álló, fémből készült építmény. Jelenleg egy sárbogárdi kislánynak gyűjtik a kupakokat, de dunaföldvári vagy hantosi gyermekekért is összefogtak már korábban. A szívbe bedobott fedőket Éva felügyeli: amikor a váz megtelik, kiüríti azt s el is szállítja a kupakokat a segítendő családhoz. Ahogyan csak tudnak, a ceceiek összefognak!