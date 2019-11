Újabb börtönt kapott a bicskei gyermekotthon volt igazgatója

Újabb 2 év 3 hónap börtönbüntetést kapott a bicskei gyermekotthon volt igazgatója, akit szeptemberben jogerősen nyolc év fegyházbüntetésre ítéltek, miután éveken keresztül szexuális cselekményt végzett az otthon fiú lakóival.

A Székesfehérvári Járásbíróság november 25-én hirdette ki vele kapcsolatosan újabb, elsőfokú ítéletét. Miután V. János 2016-ban tudomást szerzett arról, hogy az általa vezetett gyermekotthonban történt szexuális visszaélések miatt nyomozás folyik, meg akarta nehezíteni az eljárást – áll a Székesfehérvári Törvényszék által érdeklődésünkre kiadott közleményben.

Mint fogalmaznak, a férfi, kihasználva a közte és az intézményben elhelyezett gyermekek közötti függőségi viszonyt, az egyik sértettet rávette, vonja vissza nyilatkozatát, további egy sértettnek pedig pénzt ígért, illetve meg is fenyegette azért, hogy a rá nézve terhelő vallomását visszavonja. A járásbíróság szerint ebben az intézmény akkori igazgatóhelyettese is közreműködött, akit emiatt most 3 év 4 hónap szabadságvesztésre ítéltek. A vádlottak a friss döntés ellen fellebbeztek.

Vezető képünk a tavalyi bírósági ítélet kihirdetésén készült. Fotó: FMH-Archív