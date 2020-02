Új, tízpályás, fedett úszómedence épülhet három-négy éven belül Fehérváron

Három-négy éven belül nem egy, hanem kettő állandóan fedett nagy úszómedencéje lehet a városi uszodának. Új tanmedence is épülhet.

Az új szárny L alakban kapcsolódna a régihez

Minden kétséget kizáróan bizonyos, a számos sportág öttusa, vízilabda, úszás, szinkronúszás, a civilek, a hobbiúszók és az iskolák által is használt komplexum szűkös vízfelületének megduplázódása nagy lépés lenne a város (tömeg) sportja számára. Az uszodát 1990-ben adták át, az átadás óta nagyobb felújításon nem esett át, ezért minden szempontból szükségessé vált a korszerűsítés, felújítás áll abban közbeszerzési tájékoztatóban, amelyben az ajánlatkérő a felújítás és bővítés tervezőjét keresi. Ez egy tervpályázat tehát, vagyis nem a beruházás kivitelezőjét keresik, ott még nem tart a projekt, az a jövő zenéje. Az új medencéken kívül egy úgynevezett szauna-varázs kialakítása is képben van.

Összesen megközelítőleg 2000 négyzetméter alapterületű uszodabővítésről van szó

– A meglévő uszoda kapacitásának bővítése érdekében 1 darab 50 x 25 méter (10 pályás) úszómedence és 1 darab tanmedence megépítésére van szükség a célszerű kiszolgáló­létesítményekkel – olvasható az ajánlatkérő dokumentumban. – A 10 pályás medence mélysége 2 méter, a tanmedence 1,2 méter mélységgel készüljön. Az épület kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az úszómedence mellé körülbelül 150 fős, 3 soros lelátót kell építeni – áll ugyanott.

Jegyezzük itt meg, a jelenlegi nagy medence „csak” 8 pályás. A Csitáry G. Emil Uszoda és Strand városi intézmény, a Városgondnokság üzemelteti, ugyanakkor az ajánlatkérő nem más, mint a Fehérvár Vízilabda Sportegyesület. Felnőtt férficsapatuk, mint ismert, most a magyar második vonalban, az OB I/B-ben szerepel, de voltak ők már első osztályúak is. Az egyesület tao-bevételei is fontos forrásai a projektnek. A tervekről Gyöngyösi Jánost kérdeztük. Ő nemcsak a csapat vezetőedzője, hanem a tervpályázat ajánlatkérői kapcsolattartója is.

– Ha szemben állunk a régi épülettel, akkor jobbra, befelé, L alakban kapcsolódna hozzá az új épület – érzékeltette lapunk számára Gyöngyösi az új szárny helyét. Kiemelte, hogy a jelenlegi épület és medencék is megújulnának.

A tervpályázatra jelentkező ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 2020. március 17. A régi, helyesebben a jelenlegi uszodarész felújítására amúgy rendelkezésre áll egy 2017-es felújítási és energetikai terv, de ezt nem kötelező felhasználnia az új tervezőnek.

– Azzal számolhatunk, hogy 3-4 éven belül lehet minden kész – felelte lapunk azon kérdésére Gyöngyösi, mikorra épülhet fel, illetve újulhat meg az uszoda.

– Nem lesz közben uszodabezárás, amíg az új uszoda épül, addig üzemelne a régi uszoda és a strand nagy medencéje felett most is kifeszített sátor, amikor az új épület megvan, akkor működne a sátor és az új medence, ezalatt újítanánk fel a régi épületet. Tehát, ha minden jól megy, az építkezés alatt végig kettő medence üzemelhet – részletezte Gyöngyösi János.