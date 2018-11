Új tagokkal bővült a móri zenekar

Koncertet adott a Móri Ifjúsági Fúvószenekar a Márton-napi rendezvénysorozat részeként.

A fúvószenekar mint nemzetiségi hagyományőrző együttes már régóta önálló koncerttel vesz részt a Márton-napi programokon. Azon ritka csapatok közé tartozik, mely három kategóriában is minősítteti magát, minden ötödik évben. Két éve német nemzetiségi, show és koncert fúvószene kategóriában is kiemelt arany elismerést kaptak – tudtuk meg Grell Józseftől, az egyesület tiszteletbeli elnökétől.

Az eseményen megjelent Czachesz Gábor alpolgármester és Erdei Ferenc, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke is. Egy órán át szóltak a polkák, a keringők és a landlerek, Acsai Sándor vezényletével.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A karmester két szám között, emlékeiből válogatva mesélt a régi móri sváb bálokról, ahol ő maga is az akkori zenekarban játszott. Fiatalnak és idősnek egyaránt nagy élmény volt a koncert, emellett nyolc ifjúnak ez volt az első szereplése a zenekarban. Egyenként történő bemutatásukat nagy tapssal kísérte a közönség.

Az utolsó szám és a taps után sem mozdultak a nézők, és bár a karmester humorosan közölte, vége van a koncertnek, a közönség csak tapsolt rendületlenül, így eljött a ráadás ideje; és a zenekar nem maradt adós.