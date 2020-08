Új stáció az abai kálvária ügyében

Nagy port kavart, különösen a közösségi oldalon, mikor felröppent a hír, lebontották a belvárosban a Kő Boldizsár által tervezett és készített kálváriát. A 100 éves hársfákhoz támaszkodó, a felkérés szerint direkt a fákhoz illeszkedően készített fafülkék, melyekben faragott, festett faszobrok jelenítik meg Krisztus szenvedéstörténetét. Egy év munkájával készültek el, 7-féle fából. Korábban felvettük a kapcsolatot a polgármesterrel, a stációkert mellett kiálló, harcos lokálpatriótákkal és a 13 képet rejtő magánterületek ingatlantulajdonosainak egyikével. Most Kő Boldizsárral beszélgettünk.

Tudott-e a képviselő-testület erről szóló döntéséről?

– Nem tudtam, hogy le fogják bontani a hársfákhoz készült stációimat, melyek 2007-ben készültek, és tavaly márciusban művésztársaimmal karbantartást, restaurálást végeztünk rajtuk. A művészeti testületek sem tudtak róla, ők sem voltak értesítve tudomásom szerint. Mivel ezek a szobrok az adott helyszínre készültek, a 100 éves hársfákhoz kapcsolódtak, így áthelyezésük komoly tervezést, előkészítést igényelt volna és bár a szerzői jog világosan rendelkezik, hogyan kell egy szobor áthelyezését elvégezni, itt ez nem történt meg, sőt. A bontás szakszerűtlenül történt, így a szobrok akár meg is rongálódhattak közben. Most éppen egy raktárban helyezték el őket, ám emiatt sem vagyok nyugodt.

Megállapodtak-e valamiben a polgármesterrel?

– Beszéltem a polgármesterrel, aki elmondta, hogy nyugodjak meg, új helyszínre szeretnék helyezni a stációkat. Elnézést is kért és örülök is ennek, de Mikula Lajos másnap a Facebook-oldalán, egyházi katalógusból rendelendő új stációkról beszélt, illetve írt. Az áthelyezés, tudomásom szerint, nincs megfelelően előkészítve. Az új terület kiválasztása sincs méltó módon végiggondolva. Nemcsak azért, mert a felvetett helyszín egy gazos, kertek mögött vezető ösvény, hanem azért is, mert ha jól értem, olyan helyen akarják felállítani az évszázados fák mellé tervezett stációkat, ahol egyáltalán nincsenek fák.

Ön hogyan látja, mit kellene tenni most a faragott képek érdekében?

–Ígéretet kaptam arra nézve, hogy új helyen újra látogatható lesz majd a kálvária, ugyanakkor félek, hogy Abának nincsenek meg az anyagi forrásai a szobrok felállítására, újratelepítésére, mert az akár milliós tétel is lehet. Nem szeretném, ha egy raktárban penészednének, ki tudja meddig, mert nem ezért készültek. A legjobban azt szeretném, ha felhoznák őket a budapesti műtermembe, ahol restaurálnám a 13 szobrot, kijavítva a szakszerűtlen bontás következményeit. A biztonság kedvéért írásban rögzített rendezési tervet kérünk az önkormányzattól októberi határidővel, mely az alkotói jogaimat figyelembe véve készülhet el. A jog előírja, hogy a művész beleegyezése szükséges az alkotás áthelyezéséhez, annak mikéntje a mű integritásához való jog része. A rendezési terv megvalósulási határideje 2021. augusztus 15-e, Mária Mennybemenetelének ünnepe. Reméljük meg tudunk írásban állapodni. Ha nem, akkor kénytelenek leszünk jogi útra lépni az alkotás érdekében.

Ön hogyan állítaná fel, ha tehetné?

–Először mindenképpen megtervezném, miként lehetne őket újra felállítani egy, az önkormányzat által kijelölt és erre méltó területen. Amíg nincsenek előkészítve, illetve megteremtve olyan fontos dolgok, mint például a téglafülkék, addig nem is lehet őket felállítani. Ha a hivatalnak nincs egy éven belül lehetősége, illetve szándéka a szobrok méltó felállítására, akkor érdemesebb lenne nekik új helyszínt keresni és azóta több város is jelentkezett, akik örömmel befogadnák.

A nyilvánosság segíthet az ügyön?

– Én nagyon szeretném az eseményeket a nyilvánossággal megosztani, de nem a vita miatt, hanem, hogy a műalkotásokkal való bánásmód kultúrája fejlődjön. Meg kell tanuljuk a kincseinkkel való méltó bánásmódot. A stációk beszentelt emlékhelyek, ahova sokan jártak imádkozni, keresztútra. Ugyanakkor bizakodó is vagyok, remélem a kálvária kálváriája feltámadással jár és példája segíti, szolgálja a műalkotások védelmét.