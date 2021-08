Új orgonát szentelt a megyés püspök a bodajki Mária-kegyhelyen

Teljesen megújult a Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhely, ám az utolsó fázis, a templom minden szívet megérintő lelke, az orgona csak most mutatkozott be a hívők közösségének.

Olyan sűrű, tömött sorokban érkeztek a hívek a bodajki kegytemplomba, mint amilyen gomolygó, tömény tömjénfüstben vonult ki a papság a sekrestyéből. A sor legvégén maga Spányi Antal megyés püspök haladt a sok álló, és a padsorokat teljesen megtöltő imádkozó között. A bodajki fialatok egy Sík Sándor verssel és virágcsokorral köszöntötték a főpásztort, majd a Kezdődik az ének az úr fölségének zsoltárral megkezdődött a szentmise.

Azonnal meg is szólalt az újraépített hangszerek királynője, az orgona a karzaton, igaz, kissé óvatosan, csökkentett üzemmódban.

Spányi Antal elmondta: – Bodajkra jönni mindig öröm. Azért is, mert a legősibb magyar kegyhely, ahol Szent István is imádkozott, ahogy előtte is és utána is annyi nemzedék. De azért is öröm, mert ez a mai nap igazi ünnep, hiszen a teljeskörű felújítás nagy munkájának egy újabb szakasza zárult le. A főpásztor azt kívánta: – Áldja meg az Úr a munkát és az orgonát! Bízom abban, hogy ez a hangszer közelebb visz minket hozzá és abban is, hogy minket is közelebb visz egymáshoz.

Beszédét követően felnézett az orgonára, majd megszentelte azt.

Néhány zsoltárt követően ismét a főtisztelendő szólt a gyülekezethez: – Az orgona különleges helyet foglal el és különleges szerepet tölt be. Segít nekünk harmonikussá tenni az életünket. Fontos ezt a harmóniát keresni, mert ez az Úr akarata, ám sajnos gyakran tapasztalhatjuk, hogy a világban diszharmónia van. Az még nem is lenne baj, az a világ baja, de sajnos bennünk is diszharmónia van. Amikor kérünk az Úrtól és megadja, akkor örülünk, akárcsak annak idején az apostolok, hiszen az Isten meghallgat minket. Azonban amikor magunkat kell adni, mikor meg kell nyílni és befogadni az Urat, akkor elbizonytalanodunk. Kapni akarunk, de megnyílni már nem.

Mórocz Tamás címzetes apát is ejtett pár szót a hívőknek. Köszönetet mondott a Somlyai Zsombor kántornak és a helyi SzívHang Kórusnak a szereplésért, a kormányhivatalhoz tartozó örökségvédelmi hivatalnak a segítő hozzáállásért és végül, de nem utolsó sorban magának az orgona építőjének, Takács Péternek.

Mit kell tudni az orgonáról?

A Pannonhalmáról érkezett orgonaépítőt a szertartás végén megkérdeztük, hogy mit is kell tudni az orgonáról. A szakember elmondta, hogy egy nem túl régi, harmincas években készült orgona volt eddig a kegyhely karzatán. A csupán 8 regiszteres hangszer régi ládájában most egy új, 20 regiszteres, közel kétezer sípos hangszer lelke dolgozik. Takács Péter elárulta: – Ez nem olyan, mint egy zongora építése, hogy innen megveszem a húrokat, onnan a tőkét. Mi a sípok kialakításához használt lemezt is magunk öntöttük ki. A teljes folyamat egy egész évet vett igénybe.

Szombat este, jóval hét óra után, már nem visszafogottan, hanem teljes erejéből felzendült, éppen az orgonák éjszakáján Mórocz Tamás ujjai alatt a hangszer, mely a teremtés valamennyi hangját tartalmazza és alkalmazhatja.