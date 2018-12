Új munkaerőpiaci modellek a 21. században

Tény, hogy a mai munkavállalók már nem azt a környezetet vagy munkahelyi rendszert igénylik, amely tíz-húsz évvel ezelőtt bevált.

A stabilitást és a jól előrejelezhető munkaerőpiacot felváltotta a dinamikus változás és a kiszámíthatatlanság – derül ki az Adecco Csoport, a világ egyik legnagyobb humánerőforrás-szolgáltatásokat nyújtó cégének közleményéből. Negyedéves kiadványukban Közép-Európának – és régiói­nak – munkaerőpiaci, gazdasági és oktatási irányait, ezek kapcsolatait, összefüggéseit, valamint a cégekre és a társadalomra gyakorolt hatásait mutatták be. Eszerint, mivel rohamtempóban zajlik a technológiai fejlődés, a cégek és az alkalmazottak már ötévente új képességeket igényelnek, jelölnek meg mérvadónak. Ehhez pedig természetesen a cégeknek is igazodniuk kell, amely – Stefano Longo, a magyarországi Adecco Kft. ügyvezető igazgatója szerint – leginkább az olyan munkavállalói környezetben és alkalmazott munkavállalói ösztönzőkben mutatkozik meg, mint az egyéni képességeken, a tehetségen és az igényeken alapuló értékelés.

A cégeknek is alkalmazkodniuk kell

A 20. századi modellben még Észak-Amerika és Nyugat-Európa dominált a munkaerő-áramlást tekintve, ez ma már globális méreteket öltött. A mélyreható szaktudást felváltotta a többdimenziós, szerteágazó szaktudás, ahol a technikai és a vezetői képességek egyaránt fontosak. A teljes munkaidőben dolgozók mellett ma már egyre többen a rugalmas munkavégzést részesítik előnyben, ideértve a részmunkaidős állásokat, valamint az egy héten kevesebb nap alatt ledolgozott kötelező munkaórát. A személyes munkakapcsolatokkal szemben megjelentek a virtuális munkakapcsolatok (telefonkonferenciák, online egyeztetések, e-mail-küldés), a munka, család, közösség hármasa pedig egyre inkább összefonódott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nagy változást jelent, hogy a mai munkáltatóknak már nemcsak az anyagi, de a nem anyagi (teljesítményértékelés, elismerés) motiválást is biztosítania kell a munkavállaló számára. A kiadvány szerzői topképességnek az alábbiakat jelölték meg: kreativitás, vezetői és krízismenedzsment, magabiztosság és kitartás, rugalmas problémamegoldás, interkulturális kommunikáció, vállalkozói ismeretek, adatfeldolgozás, agilitás (tettrekészség, életrevalóság, serénység) és gyors tanulás. Ugyanígy a topképzettségeket is lejegyezték: eszerint első helyen áll az IT stratégiai menedzsment, amelyet a műszaki gépészet, a targoncakezelés, a marketing és reklám, a légi üzemeltetés, a keresőmotor-optimalizálás (SEO, azaz például hogyan legyen hatékonyabb a Google-­keresés), a kiberbiztonság, valamint az adat- és a pénzügyi elemzés követ.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS